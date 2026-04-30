Η επιστολή των «5» είναι μόνο η αρχή – Αναμένονται νέες παρεμβάσεις βουλευτών της Ν.Δ. για δημογραφικό και διαφάνεια

Τίποτα και κανένας δεν μπορεί πλέον να ανακόψει το κλίμα δυσαρέσκειας που υπάρχει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ., καθώς στο κάδρο των ανθρώπων που στοχοποιούνται από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Η επιστολή των «5» (Ανδρέα Κατσανιώτη, Γιάννη Οικονόμου, Αθανάσιου Ζεμπίλη, Ξενοφώντα Μπαραλιάκου και Γιάννη Παππά), που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το επιτελικό κράτος και τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς μιλώντας για «υπερσυγκέντρωση» της εξουσίας, «δυσλειτουργίες», «παραφωνίες» και «αρρυθμίες», «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς», «υποβάθμιση» των βουλευτών και «κλειστά κέντρα» στα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις, είναι μόνο η αρχή.

Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέα παρέμβαση από βουλευτές για το δημογραφικό αλλά και για το πού πήγαν 1,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συμβούλων.

Παράλληλα, το γεγονός ότι για πρώτη φορά αμφισβητήθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο το επιτελικό κράτος, στο οποίο ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης επένδυσε προκειμένου να πείσει τους Έλληνες ψηφοφόρους πως κάτι αλλάζει στη χώρα, δείχνει ότι πλέον τα πράγματα βρίσκονται σε ανεξέλεγκτη τροχιά και μόνο χειρότερα μπορούν να πάνε.

Δύσβατος ο δρόμος για το συνέδριο

Όπως είναι φυσικό, η συνεδρίαση της Κ.Ο., που από τις 30 Απριλίου μετατέθηκε για τις 7 Μαΐου, λαμβάνει άλλα χαρακτηριστικά, καθώς θα αποτελέσει τον προάγγελο του τι θα γίνει στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Εκεί αναμένεται να συγκρουστεί η παραδοσιακή Δεξιά με τους τεχνοκράτες εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, που κυρίως προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν άποψη για όλα, ενώ – όπως λένε στελέχη της Ν.Δ. – δεν έχουν καμιά επαφή με τη βάση του κόμματος, αλλά και τους πολίτες που αγωνιούν για την καθημερινότητά τους.

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί τώρα. Γιατί οι βουλευτές της Ν.Δ. ξεκίνησαν τώρα το αντάρτικο. Τι λειτούργησε καταλυτικά στα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και τα έκανε να βρεθούν απέναντι στην κυβέρνησή τους και στις επιλογές του πρωθυπουργού.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Σκέρτσος

Η αφορμή ήρθε από τη στάση που κράτησε το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το γεγονός δηλαδή ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του επέλεξαν τη λύση της άρσης ασυλίας για όλα τα κοινοβουλευτικά στελέχη, ανεξάρτητα από το εάν είχαν μικρές ή μεγάλες ευθύνες για το θέμα έφερε τους βουλευτές στα χαρακώματα. Όπως λένε οι ίδιοι, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να τους χρησιμοποιεί σε πολλές περιπτώσεις και στα δύσκολα «να τους πετάει βορά στα νύχια των πολιτών αντιπάλων».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για το πώς πρέπει να κινείται ένας βουλευτής με την εκλογική του πελατεία πυροδότησε εκ νέου αντιδράσεις από τους ήδη δυσαρεστημένους βουλευτές. Στην πραγματικότητα δηλαδή, οι νουθεσίες του υπουργού Επικρατείας για τις πελατειακές σχέσεις έκανε τους βουλευτές να ανασύρουν όλα τα παράπονά τους.

Όποια κριτική ήθελαν να κάνουν τα γαλάζια στελέχη για την ανυπαρξία σχέσεων μεταξύ Μαξίμου και Κ.Ο. προσωποποιήθηκε στον Σκέρτσο, καθώς είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, άρα δεν εκλέγεται και δεν λογοδοτεί στους ψηφοφόρους του κόμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Επικρατείας δέχθηκε σφοδρή κριτική ακόμα και από πρώην υπουργούς, όπως ο Μάκης Βορίδης.

Ο πρωθυπουργός πάντως, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης του κλίματος, αναφερόμενος σε αυτό το θέμα από το προσυνέδριο του Ναυπλίου, στήριξε τον στενό του συνεργάτη λέγοντας ότι: «Όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Ν.Δ. είμαστε μία ομάδα».

Έρχονται… καμπάνες

Στην έκρηξη των βουλευτών της Ν.Δ. παίζουν ιδιαίτερο ρόλο και οι δημοσκοπήσεις, καθώς πολλά στελέχη βλέπουν να απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ξαναμπούν στη Βουλή. Με δεδομένο δηλαδή ότι οι περισσότερες μετρήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παρουσιάζουν το κυβερνητικό κόμμα πέριξ του 22% κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι πλέον τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα γι’ αυτούς.

Καθημερινά δε οι ίδιοι άνθρωποι εισπράττουν και τη δυσαρέσκεια των πολιτών είτε για την ακρίβεια, είτε επειδή ως επιχειρηματίες βρέθηκαν εκτός χρηματοδότησης απ’ όσα πακέτα ενίσχυσης «έπεσαν» στην αγορά.

«Εμείς χτυπάμε καμπανάκι προτού μας χτυπήσουν τις καμπάνες οι ψηφοφόροι μας στις εκλογές» έγραψαν χαρακτηριστικά οι «5» στην ανοιχτή επιστολή τους στα «Νέα». Και πρόσθεσαν: «Τα προνόμια του πρωθυπουργού και τα καθήκοντα των βουλευτών περιγράφονται θεσμικά. Οι βουλευτές συγκροτούν την πλειοψηφία που δίνει δύναμη στον πρωθυπουργό και τον κρατά ισχυρό». Καταλήγοντας μάλιστα επεσήμαναν ότι «οι βουλευτές δεν υπάρχουν για να υπηρετούν το όποιο επιτελείο. Υπάρχουν για να υπερασπίζονται το εθνικό και λαϊκό συμφέρον, νομοθετώντας και ελέγχοντας την εκτελεστική εξουσία».

Το Μέγαρο Μαξίμου τη ίδια στιγμή υποστηρίζει πως, στην πραγματικότητα, όσοι αντιδρούν το κάνουν επειδή βλέπουν ότι το ενδεχόμενο υπουργοποίησής τους έχει απομακρυνθεί διά παντός και άρα μπορούν πιο εύκολα να περάσουν στο αντάρτικο. Προφανώς αυτή η τοποθέτηση δεν βοηθά στην εκτόνωση του κλίματος ενόψει του συνεδρίου, αφού πολλοί θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν πήρε το μήνυμα που εστάλη….

