Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά 

Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου του Νίκου Δένδια για τα εξοπλιστικά, με το οποίο ζητείται να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια προκειμένου στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται εφεξής με φορείς του εξωτερικού να επιτυγχάνεται συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι απαιτείται νομοθέτηση από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ώστε οι εταιρείες που έχουν υπογράψει συμβάσεις για παροχή εξοπλιστικών προγραμμάτων να υποχρεούνται να υπογράφουν προηγουμένως συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες για την παροχή υποκατασκευαστικού έργου.

Η αξιωματική αντιπολίτευση μιλά για κοροϊδία, καθώς για συμβάσεις που υπογράφηκαν πριν την 1η Απριλίου 2025 οι όροι για τις ελληνικές εταιρείες ήταν ασύμφοροι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Την 1η Απριλίου 2025, το γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας διαβίβασε, μέσω υπηρεσιακού σημειώματος (!), εντολή «…να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια προκειμένου στις συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται εφεξής με φορείς του εξωτερικού να επιτυγχάνεται συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%».

Πριν από την έκδοση αυτής της απόφασης, είχαν συμφωνηθεί συμβάσεις, που αποτελούσαν τα 2/3 του εξοπλιστικού προγράμματος, χωρίς καμία μέριμνα για συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Οι διαμαρτυρίες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των οργανώσεων που εκπροσωπούν τις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες υποχρέωσαν τον κ. Δένδια να εκδώσει την προαναφερθείσα απόφαση, την οποία ο ίδιος φρόντισε να προβάλλει ως σημαντική στο πλαίσιο της προσωπικής επικοινωνιακής του πολιτικής.

Επισημάναμε στη Βουλή, ότι η επίτευξη σημαντικού υποκατασκευαστικού έργου, έστω για το υπόλοιπο 1/3 του εξοπλιστικού προγράμματος, προϋποθέτει υποχρέωση του υποψήφιου ξένου προμηθευτή να έχει προβεί σε σύναψη συμβάσεων υποκατασκευαστικού έργου πριν από την υπογραφή της σύμβασης με το Δημόσιο.

Σημειώσαμε, ότι απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει προσκόμιση εγγυητικής επιστολής και πλαίσιο ποινικών ρητρών, πρόβλεψη για τον τρόπο υπολογισμού του υποκατασκευαστικού έργου κ.ο.κ.

Ο κ. Δένδιας, εξαίρετος νομικός, γνωρίζει την ορθότητα των κριτικών παρατηρήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, αλλά είναι προφανές, ότι στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής απουσιάζει το ενδιαφέρον για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η επιβεβαίωση, ότι οι οδηγίες δια υπηρεσιακού σημειώματος αποτελούν μια κοροϊδία, ήρθε με τις συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων που συνήφθησαν μετά την 1η Απριλίου 2025.

Ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επελέγησαν από ξένους προμηθευτές ως υποκατασκευαστές, τελούν υπό αναγκαστική υποχρέωση υιοθέτησης ασύμφορων οικονομικών και παραγωγικών όρων.

Ως εδώ η κοροϊδία κ. Δένδια

Οφείλετε να νομοθετήσετε την υποχρέωση παροχής υποκατασκευαστικού έργου».

