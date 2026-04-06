Αμυντική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. και νέες συνεργασίες αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο

Σε φάση έντονης κινητικότητας εισέρχεται η ελληνική αμυντική βιομηχανία, με τις επενδύσεις και τις διεθνείς συνεργασίες να αυξάνονται, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την εγχώρια παραγωγή και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η συνολική κινητοποίηση πόρων στον κλάδο αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία, αντανακλώντας τόσο τις αυξημένες αμυντικές ανάγκες της χώρας όσο και τη στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανικής βάσης.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει ο ναυπηγικός τομέας, ο οποίος επανέρχεται δυναμικά στο επίκεντρο. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης και επανεκκίνησης, με στόχο την πλήρη επαναλειτουργία τους και την ανάληψη νέων έργων, ενώ τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, προετοιμάζονται για την αξιοποίηση των υποδομών τους σε μεγάλα ναυπηγικά προγράμματα.

Παράλληλα, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ενισχύουν τη θέση τους μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI HN, προϋπολογισμού άνω των 3 δισ. ευρώ. Η εμπλοκή τους στην κατασκευή επιμέρους τμημάτων των πλοίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη, καθώς πρόκειται για το πρώτο ναυπηγείο εκτός Γαλλίας που εντάσσεται στην παραγωγική διαδικασία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Σημαντική είναι και η συμβολή διεθνών ομίλων, με τη Naval Group να έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από 60 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα των φρεγατών, μέσω άνω των 120 συμβάσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από κατασκευαστικά έργα έως εξειδικευμένες τεχνολογικές εφαρμογές.

Η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στη χώρα, μέσω της δημιουργίας της Naval Group Hellas, λειτουργεί ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης και συντονισμού των δραστηριοτήτων, ενισχύοντας τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας σε διεθνή προγράμματα.

Στον ιδιωτικό τομέα, ξεχωρίζει η επενδυτική δραστηριότητα της METLEN, η οποία μέσω της M Technologies υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα στον Βόλο. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων νέων βιομηχανικών μονάδων, που θα προστεθούν στις υφιστάμενες, διαμορφώνοντας έως το 2026 ένα σύμπλεγμα έξι εργοστασίων.

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο εκτιμάται μεταξύ 150 και 180 εκατ. ευρώ και αφορά υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας. Από το 2027 και μετά, η αυξημένη δυναμικότητα αναμένεται να επιτρέψει στην εταιρεία να ανταποκριθεί στη ζήτηση που δημιουργούν οι νέες διεθνείς συνεργασίες.

Η συνεργασία της METLEN με τη Naval Group, μέσω μνημονίου συνεργασίας για έργα που αφορούν φρεγάτες και υποβρύχια, ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές εξωστρέφειας και δημιουργεί συνθήκες για αύξηση των εξαγωγών.

Στον αεροπορικό τομέα, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία διατηρεί κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F-16 σε έκδοση Viper, ενώ συμμετέχει και στην υποστήριξη των Rafale. Παράλληλα, συνεργασίες με διεθνείς ομίλους, όπως η Lockheed Martin, συμβάλλουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ενίσχυση της εγχώριας εξειδίκευσης.

Την ίδια στιγμή, ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, όπως η THEON, ενισχύουν τη διεθνή τους παρουσία στον τομέα των οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων, ενώ μικρότερες επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα και η κυβερνοάμυνα.

Καθοριστική είναι και η διασύνδεση της βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Συνολικά, η ενίσχυση των επενδύσεων και η ανάπτυξη συνεργασιών διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία επιχειρεί να μεταβεί σε ένα πιο εξωστρεφές και ανταγωνιστικό μοντέλο, με αυξημένη εγχώρια προστιθέμενη αξία.

