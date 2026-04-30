Ο Τσίπρας επιμένει και εξηγεί τον «πατριωτικό φόρο» 

Επανήλθε στο θέμα του «πατριωτικού φόρου» ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Μιλώντας χθες το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη» ανέφερε ότι «φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει μικρότεροι φόροι για τους μισθωτούς, αντιστροφή της, μοναδικής στην Ευρώπη, άδικης αναλογίας άμεσων και έμμεσων φόρων και θέσπιση μιας Πατριωτικής Εισφοράς για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα

Να θεσπιστεί επιτέλους αυτό που εμείς ονομάζουμες πατριωτική εισφορά για τις υπεκερδοφόρες επιχειρήσεις.

Το 79% των κερδών αντιστοιχούν στα κέρδη των 20 ισχυρότερων επιχειρήσεων στην πατρίδια μας» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός

