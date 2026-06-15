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15.06.2026 09:58

Τραγωδία στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη σε γάμο

15.06.2026 09:58
kalymnos_port
@shutterstock

Την τελευταία του πνοή σε γάμο στην Κάλυμνο, από έκρηξη δυναμίτη που είχε στην κατοχή του άφησε ένας 56χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/6) στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Κατά την ίδια πηγή ο 56χρονος ήταν καλεσμένος στον γάμο όταν περίπου στις 18:30 ο δυναμίτης που είχε μαζί του εξερράγη στα χέρια του.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν ο 56χρονος να ακρωτηριαστεί. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον βαρύτατα τραυματισμένο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του νησιού.

Εκεί, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 56χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του άνδρα.

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