Φονική κατολίσθηση στην Κίνα: Τουλάχιστον 51 οι νεκροί στην Τσονγκτσίνγκ, 10 άνθρωποι αγνοούνται

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Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την 17η Ιουλίου στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από 41 σε 51, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 10 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.
Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 41 νεκρούς, χωρίς να αναφέρει αριθμό αγνοουμένων.
Τις τελευταίες ημέρες, διασώστες είχαν εντοπίσει θαμμένο ένα μικρό λεωφορείο και στα συντρίμμια βρήκαν ανθρώπινα λείψανα.
Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων δεκάδων κατοίκων. Όμως, την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε τουλάχιστον 10 κτίρια και πολλά οχήματα.
Περισσότεροι από 1.100 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά την τραγωδία, εν μέσω ανησυχίας για νέες κατολισθήσεις.
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