Φονική κατολίσθηση στην Κίνα: Τουλάχιστον 51 οι νεκροί στην Τσονγκτσίνγκ, 10 άνθρωποι αγνοούνται

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Ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της κατολίσθησης που σημειώθηκε την 17η Ιουλίου στην πόλη Τσονγκτσίνγκ της νοτιοδυτικής Κίνας αυξήθηκε από 41 σε 51, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 10 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών.

The death toll from the landslide in Pengshui, Chongqing, has risen to 51, with 10 people still missing. More than 1,100 residents were evacuated and 10 people rescued as authorities move into recovery and reconstruction. https://t.co/gg0eHGak5e July 30, 2026

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 41 νεκρούς, χωρίς να αναφέρει αριθμό αγνοουμένων.

🇨🇳 The death toll from the Chongqing landslide has risen to 41 after authorities confirmed 30 additional fatalities through DNA identification.



The disaster buried residential and commercial areas under massive volumes of rock and mud on July 17.



Recovery operations continue as… pic.twitter.com/SCewi1jgrj — Asia Nexus (@nexusasian) July 29, 2026

Τις τελευταίες ημέρες, διασώστες είχαν εντοπίσει θαμμένο ένα μικρό λεωφορείο και στα συντρίμμια βρήκαν ανθρώπινα λείψανα.

Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων δεκάδων κατοίκων. Όμως, την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε τουλάχιστον 10 κτίρια και πολλά οχήματα.

Περισσότεροι από 1.100 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά την τραγωδία, εν μέσω ανησυχίας για νέες κατολισθήσεις.

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