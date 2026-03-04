Χάρι Μαγκουάιρ: 15 μήνες με αναστολή για το επεισόδιο στη Μύκονο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020 μετά από ένα επεισόδιο. Έξι χρόνια μετά βγήκε η τελική ετυμηγορία, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.
Ο Άγγλος διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση στις Αρχές κατά τη σύλληψή του και απόπειρα δωροδοκίας και η ποινή του είναι ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.
Ο Μαγκουάιρ και οι εκπρόσωποί του ήθελαν να καθαρίσει το όνομά του με τη συγκεκριμένη υπόθεση που διήρκησε έξι χρόνια, λόγω πολλών αναβολών της δίκης. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός δεν παρέστη στο δικαστήριο, λόγω της προετοιμασίας των κόκκινων διαβόλων για το αποψινό παιχνίδι με τη Νιούκαστλ στο Σεν Τζέιμς Παρκ.
