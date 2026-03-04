search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 20:08
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.03.2026 17:45

Χάρι Μαγκουάιρ: 15 μήνες με αναστολή για το επεισόδιο στη Μύκονο

04.03.2026 17:45
maguire mykonos

Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020 μετά από ένα επεισόδιο. Έξι χρόνια μετά βγήκε η τελική ετυμηγορία, όπως μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Άγγλος διεθνής κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση στις Αρχές κατά τη σύλληψή του και απόπειρα δωροδοκίας και η ποινή του είναι ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Ο Μαγκουάιρ και οι εκπρόσωποί του ήθελαν να καθαρίσει το όνομά του με τη συγκεκριμένη υπόθεση που διήρκησε έξι χρόνια, λόγω πολλών αναβολών της δίκης. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός δεν παρέστη στο δικαστήριο, λόγω της προετοιμασίας των κόκκινων διαβόλων για το αποψινό παιχνίδι με τη Νιούκαστλ στο Σεν Τζέιμς Παρκ.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ για συμμετοχή Ιράν στο Μουντιάλ 2026: «Δεν με νοιάζει αν θα παίξει» – Η θέση της Τεχεράνης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε μέσα στη νύχτα από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό τη Μαδρίτη (photos)

Euroleague: Αναβολή σε δύο αγώνες λόγω πολέμου στο Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Τα ιρανικά όπλα μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη αλλά είμαστε προστατευμένοι

usa-iran-345
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία

trump-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Μέχρι πού θα φτάσει ο Μερτς για να διατηρήσει την εύνοια του Τραμπ;

beckhams
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ αφήνουν για λίγο πίσω τους τη ρήξη με τον γιο τους, Μπρούκλιν, για να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του – «Σ’ αγαπάμε»

vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέρασε με 201 ψήφους η επιστολική ψήφος για τους απόδημους – Από τις μεθεπόμενες εκλογές σε ισχύ η τριεδρική περιφέρεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.03.2026 20:07
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Τα ιρανικά όπλα μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη αλλά είμαστε προστατευμένοι

usa-iran-345
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ιράν θα μπορούσε να διεξάγει έναν νέο «πόλεμο των τάνκερ» και γιατί οι ΗΠΑ δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα εμπορικά πλοία

trump-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Μέχρι πού θα φτάσει ο Μερτς για να διατηρήσει την εύνοια του Τραμπ;

1 / 3