Χάρι Μαγκουάιρ: Αναβλήθηκε για τέταρτη φορά η δίκη του αμυντικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το επεισόδιο στη Μύκονο το 2020

maguire mykonos

Η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ για επεισόδιο που είχε στη Μύκονο το 2020, αναβλήθηκε ξανά για τέταρτη φορά λόγω «μη μεταφρασμένων εγγράφων». Η ακρόαση στη Σύρο, που ήταν προγραμματισμένη για τις 8 Οκτωβρίου, έχει πλέον οριστεί για τις 4 Μαρτίου 2026.

Ο Μαγκουάιρ, που δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως, είχε συλληφθεί μετά από καβγά με μέλη της οικογένειάς του έξω από μπαρ τον Αύγουστο του 2020.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε καταδικαστεί το 2020 για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, αλλά η καταδίκη του ακυρώθηκε μετά από έφεση και εκ νέου επανεξέταση της υπόθεσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Η πλευρά του Μαγκουάιρ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει η δίκη, ενώ ο δικηγόρος του αστυνομικού που συμμετείχε στο επεισόδιο, Ζαν-Ζακ Παραντίσις, δήλωσε στο Sky Sports News ότι «ο μεταφραστής του δικαστηρίου δεν έχει ακόμη μεταφράσει στα αγγλικά τα έγγραφα που ζήτησε η ομάδα του Μαγκουάιρ».

Ο Dr. Παραντίσις μάλιστα εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, πριν εκπνεύσει η προθεσμία παραγραφής το 2028.

