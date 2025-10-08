Συνελήφθη 29χρονος για τη φωτιά που σάρωσε το Λος Άντζελες – Πέντε μήνες πριν δημιουργούσε δυστοπικές εικόνες στο ChatGPT

Συνελήφθη 29χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες, που στοίχισε τις ζωές 12 ανθρώπων και κατέστρεψε περισσότερα από 6.000 σπίτια τον Ιανουάριο.

Ανάμεσα στα στοιχεία σε βάρος του Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ είναι μία εικόνα που δημιούργησε στο ChatGPT, στην οποία απεικονίζεται μια φλεγόμενη πόλη.

Συγκεκριμένα, πέντε μήνες νωρίτερα είχε ζητήσει από το ChatGPT να δημιουργήσει μία δυστοπική εικόνα, στην οποία εμφανίζεται ένα να δάσος να φλέγεται και πλήθος κόσμου που τρέχει να σωθεί.

Ο Ρίντερκνεχτ έδωσε, ακόμα, εντολή στo ChatGTP να βάλει στο κέντρο εκατοντάδες χιλιάδες εξαθλιωμένους ανθρώπους, που προσπαθούν να περάσουν μια γιγαντιαία πύλη, στην κορυφή της οποίας υπάρχει το σύμβολο του δολαρίου. Στην άλλη πλευρά της πύλης βρίσκεται το συγκρότημα κατοικιών των πλουσίων.

Η πιο καταστροφική φωτιά στην ιστορία του Λος Άντζελες ξέσπασε στις 7 Ιανουαρίου. Την ίδια μέρα ξέσπασε φωτιά στο Ίτον, σκοτώνοντας άλλα 19 άτομα και καταστρέφοντας 9.400 κτίρια. Τα αίτια της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο Ρίντερκνεχτ συνελήφθη την Τρίτη στη Φλόριντα και κατηγορείται για πρόκληση φωτιάς και καταστροφή περιουσίας. Αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν να του απαγγελθούν και κατηγορίες για ανθρωποκτονία στο μέλλον.

«Ελπίζουμε ότι η σύλληψη θα αποδώσει δικαιοσύνη σε όλους όσους επλήγησαν», τόνισε ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Μπιλ Εσέιλι.

Έβαλε τη φωτιά αφού μετέφερε πελάτες με το αμάξι του

Ο κατηγορούμενος ζούσε στην περιοχή και εργαζόταν περιστασιακά σαν οδηγός στην Uber. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβαλε τη φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αφού μετέφερε με το αμάξι του δύο πελάτες. Η εστία περιορίστηκε άμεσα, ωστόσο συνέχισε να καπνίζει και όταν καταιγίδα έπληξε την περιοχή αναφλέγει. Ο ένας πελάτης είπε στους αστυνομικούς ότι φαινόταν εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Προσπάθησε να παρουσιάσει τη φωτιά σαν ατύχημα

Οι αρχές εντόπισαν τη θέση του από το σήμα του κινητού. Ο 29χρονος επιχείρησε να την παρουσιάσει σαν ατύχημα, καλώντας επανειλημμένα το 911 και αναζητώντας στο ChatGTP «φταις αν ξεσπάσει φωτιά από το τσιγάρο σου;»

Λίγες ημέρες αργότερα μετεγκαταστάθηκε στη Φλόριντα, όπου και συνελήφθη.

