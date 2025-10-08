Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos/Video)

Μια χειραψία αντάλλαξαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κώστα Καραμανλή στο πλαίσιο της κοινής τους παρουσίας στην παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» που επιμελήθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επίσης είχε προσκληθεί, τελικά δεν παρέστη και σύμφωνα με το περιβάλλον του, πρόκειται για προσωπική επιλογή.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε δεκτός με χειροκροτήματα στην αίθουσα του Ωδείου Αθηνών, ενώ λίγο νωρίτερα, θερμή υποδοχή είχαν επιφυλάξει οι παριστάμενοι και στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Θερμή ήταν και η χειραψία που αντάλλαξε ο Κ. Καραμανλής με τον Ε. Στυλιανίδη – ο οποίος διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του – ενώ ο Κ. Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό αναφέρθηκε στη σημασία και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύγχρονο κόσμο, τους κινδύνους της («δεν θα θέλαμε ένα παιδί να θεωρεί μια μηχανή φίλο του», είπε χαρακτηριστικά) αλλά και στη χρήση της τεχνολογίας ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης.

Συνέχισε λέγοντας ότι η χώρα μας έχει στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και δίνει έμφαση στις ψηφιακές υποδομές, με σημαντική ευρωπαϊκή υποστήριξη. «Η Ελλάδα είναι μία από τις 7 χώρες που επελέγησαν για AI factories» σημείωσε επίσης ο πρωθυπουργός. Φιλοδοξούμε, είπε, να είμαστε στην πρώτη γραμμή, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε με λελογισμένο τρόπο στα πεδία που δημιουργούνται ερωτήματα, πχ εθισμό παιδιών, να συνομιλούν και να το θεωρούν φίλο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα deepfakes είναι εδώ, ενώ επισήμανε ότι και η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές συνέπειες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός χαιρέτησε δια χειραψίας πολλούς από τους παρευρισκομένους.

Περιττό να αναφερθεί ότι η εκδήλωση συγκέντρωσε σημαντικό κομμάτι της κυβέρνησης και της Κ.Ο. της ΝΔ.

Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν οι Παύλος Μαρινάκης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κωστής Χατζηδάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Γιώργος Πατούλης, Λευτέρης Αυγενάκης, Χρήστος Τριαντόπουλος Τριαντόπουλος, Μαρία Συρεγγέλα, Ντόρα Μπακογιάννη, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Δένδιας, Κώστας Σκρέκας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Νίκη Κεραμέως, Απόστολος Τζιτζικώστας, Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιάννης Πλακιωτάκης, Γιάννης Πλακιωτάκης, Σέφη Βολουδάκη, Σταύρος Παπασταύρου, Γιώργος Μυλωνάκης.

Παρών επίσης ήταν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης – άλλωστε έθεσε υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου το όλο εγχείρημα – και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος