Σαμαράς: «Προσωπική του επιλογή» να μην παραστεί στην εκδήλωση Στυλιανίδη με Μητσοτάκη-Καραμανλή

Δεν θα παραστεί ο Αντώνης Σαμαράς, στην εκδήλωση για το βιβλίο που έχει επιμεληθεί ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, όπου σε λίγο αναμένεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εκτός απροόπτου θα παραστεί ο Κώστας Καραμανλής.

Όπως έγινε γνωστό από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα δώσει τελικά το παρών, ενώ κάνουν λόγο για «προσωπική επιλογή» και πως «εύχεται κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη».

