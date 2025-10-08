Βούλτεψη: «Η Κοβέσι μου φάνηκε μεροληπτική, έπρεπε να πάει πρώτα στην Κωνστάντζα»

Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη.

Η βουλευτής δήλωσε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας στοχοποιεί τη χώρα μας. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021 σε όλο αυτό το διάστημα ενώ έχει 2.666 ενεργές υποθέσεις πολύ σημαντικές και ενώ έχει άλλες 1.504 που τις άνοιξε μετά το 2024 και μέσα υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για όλες τις χώρες για παράδειγμα αν η Ελλάδα έχει 84 υποθέσεις η Ιταλία έχει 784, επιλέγει την Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα στην οποία δίνει συνέντευξη Τύπου σε αντίθεση με τον OLAF που προϋπήρχε και δεν παρεμβαίνει στα κράτη», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά».

«Παρεμβαίνει στην υπόθεση»

Η Σοφία Βούλτεψη υπονόησε ότι η Λάουρα Κοβέσι δεν σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ. «Έρχεται και λέει καταργήστε το άρθρο 86 και δεν κάνει μόνο αυτό, παρεμβαίνει σε υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξεταστική επιτροπή κοινοβουλίου βγάζει απόφαση- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε όλες τις χώρες κατηγορούνται οι αρμόδιες αρχές».

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 υποστήριξε ότι «η επιτροπή της Βενετίας λέει ότι οι ασυλίες ενισχύουν τη διάκριση των εξουσιών αλλιώς θα έχουμε κράτος δικαστών και δεν θα υπογράψει κανείς. Ο ΟΗΕ έχει ασυλίες και τις υπερασπίζεται λέει όμως ότι πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο».

Τέλος, την κατηγόρησε για μεροληψία, λέγοντας «Εμένα η στάση της μου φάνηκε μεροληπτική γιατί αν ήθελε έπρεπε να πάει στο λιμάνι της Κωνστάντζας και να πει γιατί δεν μου έχετε φέρει μια καταγγελία. Έπρεπε να παει στο Παλέρμο που υπάρχουν μεγάλες επιτυχίας κατά της μαφίας και να πει «είμαστε εδώ, δεν πήγε χαμένος ο αγώνας των δύο δικαστών που δολοφονήθηκαν από τη μαφία».

