search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:33
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 17:06

Βούλτεψη: «Η Κοβέσι μου φάνηκε μεροληπτική, έπρεπε να πάει πρώτα στην Κωνστάντζα»

08.10.2025 17:06
SOFIA_VOULTEPSI_197

Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη.

Η βουλευτής δήλωσε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας στοχοποιεί τη χώρα μας. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2021 σε όλο αυτό το διάστημα ενώ έχει 2.666 ενεργές υποθέσεις πολύ σημαντικές και ενώ έχει άλλες 1.504 που τις άνοιξε μετά το 2024 και μέσα υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για όλες τις χώρες για παράδειγμα αν η Ελλάδα έχει 84 υποθέσεις η Ιταλία έχει 784, επιλέγει την Ελλάδα. Είναι η μοναδική χώρα στην οποία δίνει συνέντευξη Τύπου σε αντίθεση με τον OLAF που προϋπήρχε και δεν παρεμβαίνει στα κράτη», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά».

«Παρεμβαίνει στην υπόθεση»

Η Σοφία Βούλτεψη υπονόησε ότι η Λάουρα Κοβέσι δεν σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ. «Έρχεται και λέει καταργήστε το άρθρο 86 και δεν κάνει μόνο αυτό, παρεμβαίνει σε υπόθεση η οποία βρίσκεται σε εξεταστική επιτροπή κοινοβουλίου βγάζει απόφαση- για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – ενώ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε όλες τις χώρες κατηγορούνται οι αρμόδιες αρχές».

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 υποστήριξε ότι «η επιτροπή της Βενετίας λέει ότι οι ασυλίες ενισχύουν τη διάκριση των εξουσιών αλλιώς θα έχουμε κράτος δικαστών και δεν θα υπογράψει κανείς. Ο ΟΗΕ έχει ασυλίες και τις υπερασπίζεται λέει όμως ότι πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο».

Τέλος, την κατηγόρησε για μεροληψία, λέγοντας «Εμένα η στάση της μου φάνηκε μεροληπτική γιατί αν ήθελε έπρεπε να πάει στο λιμάνι της Κωνστάντζας και να πει γιατί δεν μου έχετε φέρει μια καταγγελία. Έπρεπε να παει στο Παλέρμο που υπάρχουν μεγάλες επιτυχίας κατά της μαφίας και να πει «είμαστε εδώ, δεν πήγε χαμένος ο αγώνας των δύο δικαστών που δολοφονήθηκαν από τη μαφία».

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ- Εξεταστική: Στα χνάρια Τζαβέλλα και ο Ζήνων Βαλμάς, παριστάνει τον ανήξερο – «Ήσασταν μαϊντανός;» αναρωτήθηκε η Λιακούλη

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες Βάρρα για Βορίδη – Ποιες είναι οι Neuropublic και GAIA Επιχειρείν και ο ρόλος τους στις επιδοτήσεις

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήξερε, δεν είδε, δεν θυμάται» ο αντιπρόεδρος που διόρισε ο Βορίδης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:32
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

1 / 3