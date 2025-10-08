Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν ήξερε, δεν είδε, δεν θυμάται» ο αντιπρόεδρος που διόρισε ο Βορίδης

Δεν ήξερε, δεν είδε, δεν θυμάται ήταν η «υπερασπιστική» γραμμή του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Πέτρου Τζαβέλλα στην εξεταστική επιτροπή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να του καταλογίζουν «επιλεκτική αμνησία» και να κάνουν λόγο για «κακοστημένο θέατρο».

Ο κ. Τζαβέλλας που υπήρξε ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος στον Οργανισμό όπως σημείωσε η αντιπολίτευση και επιλογή του Μάκη Βορίδη δήλωσε άγνοια για τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Δεν είχε υποπέσει κάτι συγκεκριμένο στην αντίληψη μου», κατέθεσε ο μάρτυρας που υπήρξε υπεύθυνος για τους τεχνικούς ελέγχους και πρόσθεσε: πως «στο κομμάτι των επισυνδέσεων διάβασα ότι κάποιοι μιλάνε για μένα ότι έχω κάψει κόσμο, έχασαν χρήματα σε όλο αυτό το σύστημα. Προσωπικά δεν κοίταγα τίποτα παρά πάνω παρά μόνο να κάνω τη δουλειά μου. Κάτι συγκεκριμένο δεν υπέπεσε στην αντίληψη μου».

Ο κ. Τζαβέλλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προσωπικά αιτήματα για διευκολύνσεις, πως ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων και ασχολιόταν μόνον με τη δουλειά του. «Δεν είχα και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω, καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις, στα τρία χρόνια που ήμουν Αντιπρόεδρος και συνεργάστηκα με τέσσερεις υπουργούς (σ.σ. Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό και Γεωργαντά). Κατηγορηματικά το λέω», είπε για να προσθέσει πως «αντίθετα πηγαίναμε τα projects για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και έλεγαν προχωράτε χωρίς να παρεμβαίνουν», κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις υποστήριξε πως δεν υπήρξε στημένη διαδικασία για τα πληροφοριακά ζητήματα, εν αντιθέσει με όσα κατέθεσε χθες ο Γρηγόρης Βάρρας, χαρακτήρισε «καρκίνωμα» το γεγονός ότι δεν είχαμε τόσα χρόνια Κτηματολόγιο.

Ένταση υπήρξε όταν η Μιλένα Αποστολακη από το ΠΑΣΟΚ τον ρώτησε για την παραίτηση της διευθύντριας τεχνικών ελέγχων Ρέππα με τον ίδιο να απαντά ότι δεν θυμάται και να επικαλείται «ασθενή μνήμη» και να απαντά ότι δεν γνωρίζει γιατί παραιτήθηκε.

ΠΑΣΟΚ: «Επιλεκτική αμνησία»

«Επιλεκτική αμνησία» καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι δεν έδωσε καμία απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως ο μάρτυρας «απέδειξε ότι η σιωπή είναι η τελευταία γραμμή άμυνας όσων εμπλέκονται», καθώς «δεν απάντησε σε τίποτα».

Όπως υποστηρίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ «ο κ. Τζαβέλλας ούτε διέψευδε, ούτε επιβεβαίωνε, επέλεγε να μην απαντήσει. Φαινόταν σαν να έχει ξεχάσει τις δικές του ευθύνες, τις δικές του υπογραφές, αλλά και τα γεγονότα που βαραίνουν τη διοίκηση στην οποία συμμετείχε.

Η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες που δικαιούνται να μάθουν ποιος υπέγραψε, ποιος ενέκρινε και ποιος σιώπησε μπροστά στις παράνομες πληρωμές και τη χειραγώγηση των ελέγχων. Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του».

Οι ίδιες πηγές κατήγγειλαν πως ο μάρτυρας «δεν θυμόταν» τη συμμετοχή του στις πληρωμές του Δεκεμβρίου 2020, τις καθυστερήσεις στον διαγωνισμό των πληροφοριακών συστημάτων, ούτε την παραίτηση της Διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων, κας Ρέππα, σε μια περίοδο που η υπηρεσία έδινε μάχη για τη διαφάνεια στους ελέγχους.

ΣΥΡΙΖΑ: «Κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο “δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι”»

Για «κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο “δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι”» που συνεχίζεται κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας πως οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, «δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων και πελατειακών σχέσεων των Διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με διάφορους κυβερνητικούς και «γαλάζιους» κομματικούς παράγοντες. Παράλληλα, επικαλούνται… απώλεια μνήμης όταν ερωτώνται για συγκεκριμένα περιστατικά».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κ. Τζαβέλλας «δήλωσε άγνοια σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, για την «παντοδυναμία» του τεχνικού συμβούλου, από την «επιλογή» των διοικήσεων μέχρι τις διαγωνιστικές διαδικασίες», ενώ «παριστάνει πώς έχει ξεχάσει ότι τον Ιούλιο του 2020 συγκλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με θέμα την παραπομπή του υπαλλήλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης, κας. Καλλιούρη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για email που απέστειλε σε άλλους εργαζομένους του Οργανισμού, με αφορμή παράνομες πρακτικές στην Κρήτη».

ΝΔ: Καμία πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Από την πλευρά της, πάντως, πηγές της ΝΔ σημείωσαν ότι η κατάθεση Τζαβέλα ανέδειξε «την πολιτική βούληση της κυβέρνησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές παθογένειες και να βελτιωθεί η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ», προσθέτοντας ότι ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού «κατάθεσε ότι η κυβέρνηση προχώρησε σημαντικές αλλαγές στον Οργανισμό με στόχο την αναδιάρθρωσή του» και ότι «δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν δέχθηκε ποτέ καμία πίεση από τους υπουργούς για το τι έπρεπε να πράξει σε σχέση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ. “Συνεργάστηκα με τρεις Υπουργούς. Τους κ.κ. Γεωργαντά, Λιβανό και Βορίδη. Δε δέχτηκα ποτέ καμία πίεση. Ίσα ίσα πηγαίναμε τα projects και μας ενθάρρυναν”».

Επίσης, αναφέρουν ότι «κατέθεσε ότι ο ίδιος δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για διευκολύνσεις και δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι έγιναν αλλαγές προέδρων για να γίνει κάποιο κουκούλωμα: “Αν τα δεσμευμένα ΑΦΜ πληρώθηκαν και μπήκαν μετά σε έλεγχο και ζητήθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα είναι θέμα διαδικασίας”», καταλήγοντας ότι «η κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει την απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει τη μάχη για να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού, οι οποίες γιγαντώθηκαν την περίοδο 2015-2019. Τότε που η σημερινή αντιπολίτευση είχε την ευθύνη και έκλεινε τα μάτια».

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες Βάρρα για Βορίδη – Ποιες είναι οι Neuropublic και GAIA Επιχειρείν και ο ρόλος τους στις επιδοτήσεις

Επέστρεψε ο Κυριαζίδης στην ΚΟ της ΝΔ – Μόλις 7 μήνες η… τιμωρία για το «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου

Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κεραυνοί» Κοντιάδη για κυβέρνηση – Δικαιοσύνη, «βρισκόμαστε σε ένα γαϊτανάκι τρόμου, καταρρέει η αξιοπιστία των θεσμών»