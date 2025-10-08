ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόλεμος διαρροών με φόντο την Εξεταστική μετά την καταγγελία ΝΔ για συνεργάτη του Ανδρουλάκη – Τι απαντά ο Μόσχος Κορασίδης

Στα ύψη έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ, έκαναν λόγο πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του πρώην προέδρου του οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, με τον Μόσχο Κορασίδη να απαντά στο non paper.

Σύμφωνα, με τις πηγές της ΝΔ, ο Γ. Βάρρας «επιβεβαίωσε ότι ο Μόσχος Κορασίδης παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ως αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εμφανίζεται να έχει προωθήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των Γιώργου και Αθανασίου Μιάουρα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αιτιολόγηση των δήθεν αρνήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παροχή στοιχείων».

«Στις 8 Ιουλίου 2020 (εννέα χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης), τέσσερα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού λαμβάνουν email του πληρεξούσιου δικηγόρου των δύο αγροτών που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα 400.000 ευρώ αχρεώστητα από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ενστάσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της “υπόθεσης Μιάουρα” είχαν σταλεί από το email του κ. Κορασίδη το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.34 μ.μ.», αναφέρεται.

Και προστίθεται ότι «ένα χρόνο μετά την παρέμβαση Κορασίδη, ο οποίος σήμερα είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Ν. Ανδρουλάκη και τον συμβουλεύει για αγροτικά θέματα (!), συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή για την επίλυση της διαφοράς των 400.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για υπόθεση του 2011 (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου), δηλαδή εννέα χρόνια πριν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, ο οποίος κινείται και αυτός στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, απαγόρευσε στην νομική υπηρεσία να ασκήσει πολιτική αγωγή και παρουσιάστηκε ο ίδιος προκειμένου να απαλλαγεί – όπως και έγινε – των κατηγοριών ο “σύντροφος” Μιάουρας. Οι κατηγορίες αφορούσαν πλαστογραφία και διακεκριμένη απάτη που η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε αποδώσει».

Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι «η επιβεβαίωση από τον κ. Βάρρα (σύμφωνα με τον οποίο άσκησε και πειθαρχικό έλεγχο στον κ. Κορασίδη) ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κορασίδη ώστε να συγκαλυφθεί μια “πράσινη” υπόθεση που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ απαιτεί απαντήσεις τόσο από τους “πρωταγωνιστές” της όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη».

Απάντηση Μόσχου Κορασίδη: Δεν έκανα καμία ενέργεια πέραν της έκφρασης γνώμης συμβουλευτικά

Σε ανάρτησή του ο κ. Μόσχος Κορασίδης απαντά στο non paper της Νέας Δημοκρατίας:

«Στο τέλος της άνοιξης του 2020 δικηγόρος παραγωγού από την Πιερία και του αδελφού του, τον οποίο δεν είχα ποτέ συναντήσει, επικοινώνησε μαζί μου συμβουλευτικά και μου ζήτησε διευκρίνιση σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία της αποστολής των πορισμάτων ελέγχου στους παραγωγούς, μετά από επιτόπιο έλεγχο. Στη διευκρινιστική ερώτηση προέβη ο δικηγόρος, γιατί ο παραγωγός ήταν σε αδιέξοδο για πολλά χρόνια και σε μακροχρόνια διαμάχη για αυτό το θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη από το 2012 για αίτηση του έτους 2011, που είχε ελεγχθεί με επιτόπιο έλεγχο, χωρίς όμως ποτέ να του αποσταλεί το πρακτικό αποτελεσμάτων ελέγχου ως οφειλόταν. Μου ζήτησε να τον ενημερώσω ποια είναι η υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν μπορούσε να βρει άκρη.

» Του διευκρίνισα ότι η σχετική υπουργική απόφαση, που διέπει τους ελέγχους αλλά ειδικά τους επιτόπιους, προβλέπει ρητά ότι μετά τον οποιοδήποτε έλεγχο το πρακτικό που συντάσσεται, πρέπει να αποστέλλεται – ανεξάρτητα της παρουσίας του παραγωγού στον έλεγχο – με συστημένη επιστολή στον παραγωγό, για να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενδεχόμενων διαφωνιών ή αντιρρήσεων για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

» Μου ζήτησε να του υποδείξω τη σχετική απόφαση – σχετικό ΦΕΚ- όπως και έκανα. Στη συνέχεια με πληροφόρησε ότι παρά τις επανειλημμένα αιτήματα και επιστολές για πολλά χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συναντήσεις με διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και διοικήσεις μετά το 2012, αυτό δεν είχε γίνει κατορθωτό, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλείτο άλλες εγκυκλίους με όχι τόσο σαφές περιεχόμενο.

» Μετά από αυτήν τη διευκρίνηση για το περιεχόμενο της υποχρέωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τελικά προσέφυγε σε εισαγγελική παραγγελία και όντως τον Μάιο του 2020 και αφού την έλαβε, υποχρεώθηκε ΟΠΕΚΕΠΕ και απέστειλε ύστερα από 8 χρόνια το πρακτικό ελέγχου στον παραγωγό. Μετά την εισαγγελική παραγγελία και τη λήψη του πρακτικού ελέγχου με πληροφόρησε ότι κίνησε πλέον τη διαδικασία υποβολής αίτησης αντιρρήσεων τον Ιούνιο του 2020 όπως είχε κάθε δικαίωμα ο εν λόγω παραγωγός. Όμως, μαζί με το πρακτικό ο δικηγόρος είχε ζητήσει και άλλα συνοδευτικά στοιχεία από το πληροφοριακό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να έχει πλήρη εικόνα τι είχαν πράξει οι υπηρεσίες του Οργανισμού. Όμως παρά την αποστολή του πρακτικού οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παρέδωσαν και τα συνοδευτικά έγγραφα που ζητήθηκαν για την ολοκληρωμένη υποβολή των αντιρρήσεων. Αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος, δεν του απεστάλησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί προφασίζονταν ότι δεν μπορούν να εκτυπωθούν από το πληροφοριακό σύστημα.(!!). Μου υπέβαλε το ερώτημα αν θεωρώ αυτό το επιχείρημα σοβαρό για έναν Οργανισμό με τόσα πληροφοριακά συστήματα και του είπα ότι θεωρώ ότι ήταν πρόφαση και δεν ισχύει.

» Μετά από λίγες ημέρες μου είπε ότι θα υπέβαλε αίτημα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και λόγω των μακροχρόνιων αρνητικών εμπειριών που είχε για αυτή την υπόθεση, μου ζήτησε να δω έγγραφο που είχε προετοιμάσει για τον Πρόεδρο του Οργανισμού, ώστε να βεβαιωθεί για το ότι ζητούσε με την ορθή ορολογία τα έγγραφα που ήταν απαραίτητα, για να μην έχει επανάληψη του φαινομένου της αποστολής ελλιπών στοιχείων.

» Στο κείμενο που μου έστειλε, του επέστεψα με mail ότι δεν είχα κάτι να προσθέσω ή να αφαιρέσω και ότι τα περιέγραφε σωστά. Στην αντιγραφή του κειμένου που έκανε για να το αποστείλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντέγραψε προφανώς και την διεύθυνση του mail μου και το απέστειλε ο ΙΔΙΟΣ ο πληρεξούσιος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

» Κανένα mail δεν απεστάλη από την πλευρά μου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πρόεδρο κ. Βάρρα και αυτό αποδεικνύεται από την αλληλογραφία που υπάρχει προφανώς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξέφρασα τη γνώμη μου και πέραν τούτου ουδέν.

» Την περίοδο αυτή ήμουν αποσπασμένος στον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ο οποίος δεν είχε για το σχετικό θέμα καμία αναφορά ή πληροφόρηση. Επομένως, δεν έκανα καμία ενέργεια πέραν της έκφρασης γνώμης συμβουλευτικά που μου ζητήθηκε σε προσωπικό επίπεδο για το ορθό περιεχόμενο της σχετικής υπουργικής απόφασης για την υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να αποστείλει το πρακτικό ελέγχου και να διευκρινίσω ποια είναι τα στοιχεία που ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ από την νομοθεσία ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει.

» Θέλω να πω με αφορμή αυτό το γεγονός ότι πάντα ήμουν δίκαιος και δίπλα στους παραγωγικούς αγρότες και αυτό παραμένει ο στόχος μου μέχρι σήμερα. Αυτό καταλαβαίνω ενοχλεί πολύ και ενοχλεί αυτούς που μετείχαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να στρέψουν τα φώτα αλλού. Η υπόθεση αυτή είναι μια διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας και της δικαιοσύνης και δεν έχει καμία πολιτική χροιά, πολύ δε περισσότερο πολιτική παρέμβαση κανενός. Εργαλειοποιείται από τη ΝΔ με προφανή στόχο για να με συκοφαντήσει και με πλήξει αλλά άδικος κόπος.

Ήδη έχει ανακοινωθεί η κλήση μου στην εξεταστική όπου θα δώσω και για αυτό πλήρη στοιχεία, από τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο εργάστηκα μέχρι τον Ιούλιο του 2012».

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου

«Ο κ. Λαζαρίδης εκτίθεται επιχειρώντας να δώσει τα διαπιστευτήρια του στο Μαξίμου», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε.

Το ΠΑΣΟΚ του «θυμίζει» ότι «κάτι ανάλογο έπραξαν και άλλοι συνάδελφοι του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που εμφανίζονταν ‘βασιλικότεροι του Βασιλέως’ σε Εξεταστικές Επιτροπές θυσιάζοντας την προσωπική τους πολιτική αξιοπιστία για να καλύψουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη». «Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που ενδιαφέρει τον κ. Λαζαρίδη, έναν Βουλευτή που έκανε οικογενειακή ‘καριέρα’ στην Ομάδα Αλήθειας με τις ύποπτες χρηματοδοτήσεις», προσθέτει.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «οι ‘αποκαλύψεις’ της Νέας Δημοκρατίας πάνε …κουβά καθημερινά, γιατί όση λάσπη και να πετάξουν, η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια». «Υπομονή, θα πιείτε πολλά πικρά ποτήρια στην εξεταστική επιτροπή», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΝΔ: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί»

«Η απάντηση του κ. Μόσχου Κορασίδη σε όλα όσα αποκάλυψε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας επιβεβαιώνει πλήρως την ανάγκη ο Νίκος Ανδρουλάκης να απαντήσει για τις παρεμβάσεις ενός από τους στενότερούς του συνεργάτες. Εξάλλου, όπως ο κ. Κορασίδης ομολογεί, “ο δικηγόρος επικοινώνησε μαζί μου και μου ζήτησε να του διευκρινίσω ποια είναι η υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ”, ενώ παραδέχεται ότι είδε, σχολίασε και επέστρεψε με ηλεκτρονικό μήνυμα το κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στην επίσημη αλληλογραφία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως ενδιάμεσος, κάτι που δεν αρνείται, την στιγμή, μάλιστα, που το ΠΑΣΟΚ μιλά για δήθεν “γαλάζιο” σκάνδαλο», αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας σε απάντηση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ.

Και συνεχίζουν οι ίδιες πηγές: «Το γεγονός, μάλιστα, ότι εκείνη την περίοδο ήταν αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου καθιστά ακόμη πιο προβληματική τη θέση του, καθώς δημόσιος υπάλληλος του Οργανισμού παρείχε καθοδήγηση σε εμπλεκόμενο μέρος σε εκκρεμή υπόθεση απέναντι στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξηγήσεις για την εμπλοκή αυτή ή και να προχωρήσει στην αναστολή της ιδιότητας του κ. Κορασίδη, επιχειρεί να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο στενός συνεργάτης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη ομολογεί δημόσια τις επαφές του και την ενεργό συμμετοχή του σε υπόθεση που ζημίωσε το Δημόσιο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ».

Σύμφωνα με τις πηγές: «Υπενθυμίζουμε ότι η υπόθεση Μιάουρα ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2011 και ότι το 2021, κατόπιν πολιτικής απόφασης διοίκησης που προερχόταν από τον ίδιο χώρο, ανεστάλη κάθε διεκδίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας τελικά σε απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Σε κάθε περίπτωση, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί και όσο πλέον αποκαλύπτεται η αλήθεια, τόσο πιο έκθετη βρίσκεται η αντιπολίτευση. Και, βεβαίως, τα ερωτήματα πλέον δεν αφορούν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που τον έχει δίπλα του ως σύμβουλο για αγροτικά θέματα».

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Βουλευτής Π.Ε Καβάλας ΝΔ- Εισηγητής ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε: “Η Νέα Δημοκρατία αποκάλυψε την εμπλοκή του κ. Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη και φίλου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη σε υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ. Ο κ. Κορασίδης σε δήλωση του επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε τώρα από τον κ. Ανδρουλάκη να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή να απομακρύνει το στενό του συνεργάτη, κάτι άλλωστε το οποίο έχει ζητήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Δούκας”», εξηγούν.

