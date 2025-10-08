search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 12:26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεργάτη του Ανδρουλάκη «βάζει στο πλάνο» η ΝΔ

08.10.2025 12:26
varras534

Για παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ, κάνουν λόγο πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του πρώην προέδρου του οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πηγές αυτές, ο Γ. Βάρρας «επιβεβαίωσε ότι ο Μόσχος Κορασίδης παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ως αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εμφανίζεται να έχει προωθήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των Γιώργου και Αθανασίου Μιάουρα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αιτιολόγηση των δήθεν αρνήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παροχή στοιχείων».

«Στις 8 Ιουλίου 2020 (εννέα χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης), τέσσερα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού λαμβάνουν email του πληρεξούσιου δικηγόρου των δύο αγροτών που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα 400.000 ευρώ αχρεώστητα από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ενστάσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της “υπόθεσης Μιάουρα” είχαν σταλεί από το email του κ. Κορασίδη το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.34 μ.μ.», αναφέρεται.

Και προστίθεται ότι «ένα χρόνο μετά την παρέμβαση Κορασίδη, ο οποίος σήμερα είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Ν. Ανδρουλάκη και τον συμβουλεύει για αγροτικά θέματα (!), συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή για την επίλυση της διαφοράς των 400.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για υπόθεση του 2011 (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου), δηλαδή εννέα χρόνια πριν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, ο οποίος κινείται και αυτός στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, απαγόρευσε στην νομική υπηρεσία να ασκήσει πολιτική αγωγή και παρουσιάστηκε ο ίδιος προκειμένου να απαλλαγεί – όπως και έγινε – των κατηγοριών ο “σύντροφος” Μιάουρας. Οι κατηγορίες αφορούσαν πλαστογραφία και διακεκριμένη απάτη που η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε αποδώσει».

Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι «η επιβεβαίωση από τον κ. Βάρρα (σύμφωνα με τον οποίο άσκησε και πειθαρχικό έλεγχο στον κ. Κορασίδη) ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κορασίδη ώστε να συγκαλυφθεί μια “πράσινη” υπόθεση που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ απαιτεί απαντήσεις τόσο από τους “πρωταγωνιστές” της όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη».

Διαβάστε επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες Βάρρα για Βορίδη – Ποιες είναι οι Neuropublic και GAIA Επιχειρείν και ο ρόλος τους στις επιδοτήσεις

Επέστρεψε ο Κυριαζίδης στην ΚΟ της ΝΔ – Μόλις 7 μήνες η… τιμωρία για το «κάνε κανένα παιδί» στην Κωνσταντοπούλου

Τέμπη – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κεραυνοί» Κοντιάδη για κυβέρνηση – Δικαιοσύνη, «βρισκόμαστε σε ένα γαϊτανάκι τρόμου, καταρρέει η αξιοπιστία των θεσμών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

karamanlis-samaras-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:23
agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

1 / 3