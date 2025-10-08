Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεργάτη του Ανδρουλάκη «βάζει στο πλάνο» η ΝΔ

Για παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου να διαγραφεί ποσό ύψους 400.000 ευρώ, κάνουν λόγο πηγές της ΝΔ, με αφορμή την κατάθεση του πρώην προέδρου του οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πηγές αυτές, ο Γ. Βάρρας «επιβεβαίωσε ότι ο Μόσχος Κορασίδης παλαιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ως αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εμφανίζεται να έχει προωθήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των Γιώργου και Αθανασίου Μιάουρα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αιτιολόγηση των δήθεν αρνήσεων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την παροχή στοιχείων».

«Στις 8 Ιουλίου 2020 (εννέα χρόνια μετά την έναρξη της υπόθεσης), τέσσερα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού λαμβάνουν email του πληρεξούσιου δικηγόρου των δύο αγροτών που τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα 400.000 ευρώ αχρεώστητα από το ΣΔΟΕ Κατερίνης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ενστάσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της “υπόθεσης Μιάουρα” είχαν σταλεί από το email του κ. Κορασίδη το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή στις 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.34 μ.μ.», αναφέρεται.

Και προστίθεται ότι «ένα χρόνο μετά την παρέμβαση Κορασίδη, ο οποίος σήμερα είναι στενός συνεργάτης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Ν. Ανδρουλάκη και τον συμβουλεύει για αγροτικά θέματα (!), συστήνεται δευτεροβάθμια επιτροπή για την επίλυση της διαφοράς των 400.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για υπόθεση του 2011 (επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Γιώργου Παπανδρέου), δηλαδή εννέα χρόνια πριν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος, ο οποίος κινείται και αυτός στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, απαγόρευσε στην νομική υπηρεσία να ασκήσει πολιτική αγωγή και παρουσιάστηκε ο ίδιος προκειμένου να απαλλαγεί – όπως και έγινε – των κατηγοριών ο “σύντροφος” Μιάουρας. Οι κατηγορίες αφορούσαν πλαστογραφία και διακεκριμένη απάτη που η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε αποδώσει».

Στο πλαίσιο αυτό, οι πηγές της ΝΔ σημειώνουν ότι «η επιβεβαίωση από τον κ. Βάρρα (σύμφωνα με τον οποίο άσκησε και πειθαρχικό έλεγχο στον κ. Κορασίδη) ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κορασίδη ώστε να συγκαλυφθεί μια “πράσινη” υπόθεση που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ απαιτεί απαντήσεις τόσο από τους “πρωταγωνιστές” της όσο και από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη».

