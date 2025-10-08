Κυριαζίδης για επιστροφή του στη ΝΔ: Θα υπηρετώ με αφοσίωση το κόμμα – Για υποκρισία μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Πανηγυρίζει για την επιστροφή του στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

Ο βουλευτής Δράμας σε δήλωσή του, ανέφερε ότι στην πολιτική βρίσκεται από «επιθυμία για προσφορά στον τόπο» και ευχαρίστησε τη ΝΔ που λόγω «καλής διαγωγής» τον «υποδέχτηκε» ξανά στις τάξεις της.

Η δήλωση Κυριαζίδη

«Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας, συνεχίζω τη διαχρονική μου πορεία στην παράταξη που υπηρέτησα και υπηρετώ με πίστη και αφοσίωση.

Η παρουσία μου στην πολιτική δεν υπαγορεύεται από την άσκηση επαγγέλματος, αλλά από την ανάγκη και τη βαθιά μου επιθυμία για προσφορά στον τόπο και στους συμπολίτες μου. Η πολιτική για μένα αποτελεί χρέος, όχι επάγγελμα.

Παρεμεινα πάντοτε σταθερά προσηλωμένος στις αρχές, στις αξίες και στο όραμα της μεγάλης μας παράταξης, υπηρετώντας με συνέπεια τον πολίτη και το εθνικό συμφέρον.

Ιδιαίτερα, αισθάνομαι ότι βαραίνει το χρέος μου απέναντι στα χρόνια και διαχρονικά προβλήματα του τόπου μου, της Δράμας, και στην ανάγκη ουσιαστικής επίλυσής τους.

Με την ίδια πίστη και αποφασιστικότητα, συνεχίζω να βρίσκομαι στις επάλξεις, συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις τόσο στην ενίσχυση του κυβερνητικού έργου όσο και στην προώθηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Δράμα. Με ενότητα, δουλειά και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας — τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας — προχωρούμε μαζί μπροστά»

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία της ΝΔ

Η επιστροφή Κυριαζίδη που προκάλεσε οργή για το σεξιστικό σχόλιό του κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου (κάτι που οδήγησε στην διαγραφή του πριν επτά μήνες), δεν έμεινε ασχολίαστη από την αντιπολίτευση.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά του βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που οδήγησαν στη διαγραφή του» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Εμείς υπενθυμίζουμε απλώς τις φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για “απρεπέστατη αναφορά” και “ευπρέπεια της παράταξης” και πρόσθετε ότι “έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν”. Τι υποκριτής…» καταλήγουν στο σχόλιό τους στην Κουμουνδούρου.

