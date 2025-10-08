«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

Δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου, η ζωή στη Γάζα δεν υπήρξε ποτέ πιο δύσκολη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς 67.173 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους και 169.780 έχουν τραυματιστεί. Ένας στους εννέα πολίτες της Γάζας είναι νεκρός ή τραυματίας.

Ο ανθρωπογενής λιμός έχει εξαπλωθεί στον θύλακα, με την πλειοψηφία των πολιτών να έχουν χάσει τα σπίτια και τα μέσα διαβίωσής τους.

«Τρώμε ένα γεύμα την ημέρα»

Εδώ και δύο χρόνια οι ζωές των κατοίκων της Γάζας περιστρέφονται γύρω από την επιβίωση, καταβάλλοντας προσπάθεια καθημερινά να καλύψουν τις βασικές ανάγκες των αγαπημένων τους.

Ο Μαχμούντ Νάμπιλ Φαράζ και η οικογένειά του εδώ και μήνες επιβιώνουν με ένα γεύμα την ημέρα. Όπως λέει στο CNN, υπάρχουν μέρες που στερείται το γεύμα του για να βεβαιωθεί ότι ο 7χρονος γιος του και η 5χρονη κόρη του θα έχουν ένα πιάτο φαΐ να φάνε.

«Είναι οι πιο δύσκολες μέρες που έχουμε ζήσει ποτέ», είπε στο CNN. «Τα παιδιά μας στερούνται τα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Τα σώματά μας έχουν γίνει αδύναμα και ευπαθή λόγω της έλλειψης θρεπτικών ουσιών».

Πλέον τις περισσότερες ημέρες δεν μπορούν να βρουν ούτε νερό ούτε φαγητό. «Όταν υπάρχει, καλύπτονται μετά βίας οι ανάγκες για επιβίωση. Δεν υπάρχουν καθόλου φρούτα. Είναι αδύνατο να βρεις γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, κρέας, πουλερικά».

Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, υποφέρουν από συχνές ζαλάδες, επειδή έχουν πέσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα τους.

«Οι τιμές των βασικών αγαθών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη… μόνο ο Θεός ξέρει πώς καταφέρνουμε να αγοράσουμε έστω και αυτό το ένα γεύμα. Όταν είναι διαθέσιμο – κάτι που δεν συμβαίνει συχνά» και προσθέτει «ένα κιλό ζάχαρη πωλείται τώρα 150 δολάρια».

«Πριν τον πόλεμο τρώγαμε και φορούσαμε τα καλύτερα»

Πριν τον πόλεμο, ο Φαράζ είχε παντοπωλείο και η σύζυγός του κατάστημα με οπτικά είδη στη Σουτζάγια. Οι επιχειρήσεις τους όπως και το σπίτι του καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις ισραηλινές επιδρομές.

«Τρώγαμε τα καλύτερα φαγητά και φορούσαμε τα ωραιότερα ρούχα», είπε ο Φαράζ. «Τώρα είμαστε πρόσφυγες στη δυτική Γάζα». Ο Φαράζ ζύγιζε 115 κιλά πλέον δεν ζυγίζει περισσότερα από 70 κιλά.

Η 20χρονη Ραχάντ Ιζάτ Χαμούντα υποφέρει εδώ και μήνες από πείνα και υποσιτισμό. Επιβιώνει, τρώγοντας μικρές ποσότητες από κονσέρβες. Δεν ανησυχεί τόσο για τον εαυτό της όσο για τα έξι μικρότερα αδέλφια της.

«Είχαν όμορφα όνειρα. Φιλοδοξούσαν να ταξιδέψουν, να σπουδάσουν και να αποκτήσουν πιστοποιητικά αριστείας. Σήμερα όμως, το μεγαλύτερο όνειρό τους είναι να μαζέψουν ξύλα για το τζάκι και να φέρουν νερό. Είναι ευτυχισμένα αν φάνε μια μπουκιά ψωμί. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό;», λέει η 20χρονη.

Οι γονείς της συχνά παραλείπουν γεύματα για να δώσουν όλο το φαγητό στα παιδιά. «Η μητέρα και ο πατέρας μου υποφέρουν πολύ. Όπως όλοι οι γονείς στη Γάζα, όταν βλέπουν τα παιδιά τους να κλαίνε επειδή διψάνε και πεινάνε», τόνιζει.

«Τρώμε μόνο κονσέρβες»

Ο Χαμούντα λέει ότι δεν υπάρχουν φρούτα ή κρέας στις αγορές της Γάζας και ότι τα λίγα λαχανικά που διατίθενται είναι τόσο ακριβά που παραμένουν απλησίαστα.

«Πριν από τον πόλεμο, η διατροφή της οικογένειάς μου ήταν πλούσια… Αλλά τώρα, δυστυχώς, τίποτα από αυτά δεν είναι διαθέσιμο. Αυτή τη στιγμή η διατροφή μας αποτελείται από κονσερβοποιημένα προϊόντα… φασόλια, μπιζέλια, κρέας και όσπρια όπως ρεβίθια και φακές.

Έχει χάσει 10 συγγενείς στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της 80χρονης γιαγιάς της Ταμάμ, την οποία σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις. «Δεν μας επέτρεψαν να την θάψουμε παρά μόνο μια εβδομάδα μετά το θάνατό της».

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία»

Ο Μοχάμεντ Σαΐντ Αλ-Χατίμπ έμεινε έκπληκτος όταν είδε τον εαυτό του σε φωτογραφία, που τράβηξε φίλος του. «Σοκαρίστηκα από το πόσο πολύ είχε αλλάξει η εμφάνισή μου. Δεν έχουμε πια καθρέφτες και είχα πολύ καιρό να δω τον εαυτό μου», λέει στο CNN.

Ο Αλ-Κατίμπ υπολογίζει ότι έχει χάσει περισσότερο από το ένα τρίτο του βάρους του, πέφτοντας από τα 143 κιλά στα 90 κιλά.

Ο 42χρονος κατάγεται από τη συνοικία Αλ-Ζάχρα, που όπως λέει ήταν μία από τις ομορφότερες περιοχές σε ολόκληρη τη Γάζα.

«Η ζωή των παιδιών μου άλλαξε δραστικά: δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη, δεν έχουν κατάλληλη τροφή ή καθαρό νερό. Οι ασθένειες τους περιβάλλουν από κάθε πλευρά», τονίζει.

Ο Αλ-Κατίμπ έχει τέσσερα παιδιά: τη Σάμπα, 12 ετών, τον Χουσεΐν, 9 ετών, τη Τζούλια, 4 ετών, και τον Χασάν, που είναι μόλις 2 ετών. Το σπίτι του Αλ-Κατίμπ και σχεδόν όλα τα υπάρχοντα της οικογένειάς του έχουν χαθεί εδώ και καιρό. Έχουν μετακινηθεί περισσότερες από έξι φορές, ζώντας σε σκηνές και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα σε όλη τη Γάζα.

«Χρησιμοποιούμε χαλασμένο αλεύρι»

Η εύρεση τροφής και νερού είναι μια καθημερινή μάχη. Σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ο Αλ-Κατίμπ και η οικογένειά του δεν είχαν άλλη από το καταφεύγουν σε απελπισμένες λύσεις για να επιβιώσουν.

«Χρησιμοποιήσαμε χαλασμένο αλεύρι γεμάτο έντομα και σκουλήκια μόνο και μόνο για να ταΐσουμε τα παιδιά. Καθαρίζαμε και τρώγαμε σάπια λαχανικά, καταναλώναμε ρύζι ακατάλληλο, τρώγαμε κονσερβοποιημένα προϊόντα που είχαν λήξει και πίναμε μολυσμένο νερό».

Διαβάστε επίσης

Γάζα: Ασύλληπτη φρίκη – Πάνω από 18.000 τα νεκρά παιδιά – Η λίστα με ονόματα από τον Guardian

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή»: Η Χαμάς θέλει «εγγυήσεις από τον Τραμπ» για τη συμφωνία και αξιώνει την αποφυλάκιση πρώην στελέχους της Φατάχ

Ο μελλοντικός πρόεδρος, o μηχανικός και ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος: Τα 6 υψηλόβαθμα στελέχη που η Χαμάς θέλει να απελευθερώσει το Ισραήλ