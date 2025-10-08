Γάζα: Ασύλληπτη φρίκη – Πάνω από 18.000 τα νεκρά παιδιά – Η λίστα με ονόματα από τον Guardian

Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τους θανάτους παιδιών που πέφτουν θύματα της γενοκτονίας στη Γάζα, με τον αριθμό τους να έχει ξεπεράσει τις 18.000.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, 18.457 παιδιά αναφέρονταν στην εκτενή επίσημη λίστα Παλαιστίνιων θυμάτων του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα. Σε διάστημα σχεδόν δύο ετών, αυτό ισοδυναμεί με το να σκοτώνεται ένα αγόρι ή ένα κορίτσι κάθε ώρα, κάθε μέρα, από βόμβες, σφαίρες ή οβίδες, σύμφωνα με τον Guardian.

Στην πραγματικότητα, οι θάνατοι δεν είναι τόσο ομοιόμορφα κατανεμημένοι. Αδέλφια, ξαδέλφια και φίλοι συχνά σκοτώνονται μαζί, από αεροπορικές επιδρομές ή οβίδες πυροβολικού. Ακόμη και παιδιά που πυροβολήθηκαν από ελεύθερους σκοπευτές ή drones συχνά μεταφέρονται σε νοσοκομεία κατά ομάδες, λένε γιατροί.

Μαζί, αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των νεκρών του πολέμου των οποίων οι σοροί έχουν περισυλλεγεί και ταυτοποιηθεί πριν την ταφή.

Η λίστα με τα κατονομασμένα θύματα που τηρούν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας αναγνωρίζεται ως έγκυρη από τη διεθνή κοινότητα, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ισραηλινό στρατό, αν και Ισραηλινοί πολιτικοί συχνά επιχειρούν να την απαξιώσουν.

Ωστόσο, οι αυστηροί κανόνες που διασφαλίζουν την αξιοπιστία της σημαίνουν επίσης ότι δεν μπορεί να αποτυπώσει το πλήρες μέγεθος της τραγωδίας που έχει υποστεί η Γάζα και τα παιδιά της.

Απουσιάζουν από τον απολογισμό οι χιλιάδες νεκροί που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς και τα πολυάριθμα έμμεσα θύματα του πολέμου. Ο αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ έχει προκαλέσει θανατηφόρες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καθαρό νερό και καύσιμα.

Η πείνα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 150 παιδιά.

Η έλλειψη καθαρού νερού, βασικών φαρμάκων όπως τα αντιβιοτικά και ιατρικής φροντίδας για ασθένειες όπως ο καρκίνος έχει προκαλέσει πολλούς περισσότερους θανάτους, τους οποίους οι υγειονομικές αρχές λένε ότι δεν μπορούν καν να προσπαθήσουν να καταμετρήσουν όσο οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Πολλά από τα παιδιά που επέζησαν φέρουν τραύματα που θα αλλάξουν τη ζωή τους για πάντα. Πάνω από 40.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Γάζα είναι πλέον το μέρος με τους περισσότερους ακρωτηριασμένους ανήλικους στον κόσμο.

Οργανώσεις δικαιωμάτων, μελετητές γενοκτονιών, διεθνείς πολιτικοί και μια επιτροπή του ΟΗΕ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενοι στοιχεία όπως οι μαζικές δολοφονίες αμάχων.

Η κλίμακα των παιδικών θυμάτων επισκιάζει εκείνη κάθε άλλης σύγκρουσης στο Ισραήλ, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και την ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 2008, η Επιχείρηση Συμπαγές Μολύβι του Ισραήλ σκότωσε 345 παιδιά στη Γάζα μέσα σε 22 ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία της οργάνωσης B’Tselem. Το 2014, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 548 παιδιά μέσα σε 50 ημέρες κατά την Επιχείρηση Προστατευτική Αιχμή.

Στο Ιράκ, κατά τη 15ετία που περιλάμβανε την άνοδο και καταστροφή του “χαλιφάτου” του Ισλαμικού Κράτους, μεταξύ 2008 και 2022, ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε τον θάνατο 3.119 παιδιών στον πόλεμο.

«Συνολικά, είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά στη Γάζα βιώνουν μια από τις πιο ακραίες συνθήκες έκθεσης σε πόλεμο που έχουμε καταγράψει τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε η Gudrun Østby, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη στο Όσλο (PRIO), το οποίο παρακολουθεί τις επιπτώσεις των πολέμων παγκοσμίως.

Όλα τα παιδιά στη Γάζα είναι εκτεθειμένα σε «ακραία ένταση σύγκρουσης», δείκτη που το PRIO ορίζει ως το να ζει κανείς σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από γεγονότα όπου τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε έναν χρόνο.

Η πιο αιματηρή περίοδος του εμφυλίου πολέμου της Συρίας, που ξεκίνησε το 2011, προσφέρει κάποια σύγκριση. «[Στη Συρία] κάθε έτος από το 2012 έως το 2015, πάνω από τα μισά παιδιά ζούσαν σε άμεση εγγύτητα με ακραία πολεμικά γεγονότα», δήλωσε η Østby.

Το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέγραψε περισσότερους από 19.000 παιδικούς θανάτους κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της σύγκρουσης. Ο πληθυσμός της Συρίας στην αρχή του πολέμου ήταν περίπου δέκα φορές μεγαλύτερος από αυτόν της Γάζας το 2023.

Περίπου ένα στα πενήντα παιδιά που ζούσαν στη Γάζα πριν τον πόλεμο έχει σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children.

Οι Ισραηλινοί στρατηγοί και στρατιώτες γνωρίζουν ότι σκοτώνουν μεγάλο αριθμό παιδιών. Ο πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών για μεγάλο μέρος του πολέμου δήλωσε ότι «δεν έχει πλέον σημασία» αν ανάμεσα στους νεκρούς είναι και παιδιά.

Κάποιοι πολιτικοί έχουν υποστηρίξει ότι τα παιδιά είναι νόμιμοι στόχοι επειδή χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες, ενώ η φράση «κανείς αθώος στη Γάζα» έχει γίνει όλο και πιο συνηθισμένη στο Ισραήλ, επισημαίνει ο Guardian.

