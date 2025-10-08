search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:20
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

08.10.2025 12:43

Ισραήλ: Νέα πρόκληση από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβιρ – Επισκέφθηκε ξανά την Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ (videos)

08.10.2025 12:43
ben-gvir_0810_1920-1080_new
credit: AP

Ο ισραηλινός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ μετέβη σήμερα το πρωί στον πολύ ευαίσθητο θρησκευτικό τόπο Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ.

Βίντεο που κυκλοφορούν στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Μπεν Γκβιρ περιβαλλόμενο από μια ομάδα θρησκευόμενων Εβραίων οι οποίοι ψέλνουν στην πλατεία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργού και πηγή του Wagf, του μουσουλμανικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον τόπο αυτόν, επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μπεν Γκβιρ μετέβη στην πλατεία στην αρχή του πρωινού.

Η επίσκεψη του Μπεν Γκβιρ, που συνηθίζει τις προκλήσεις, έγινε καθώς οι Εβραίοι γιορτάζουν το Σουκότ, μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του ιουδαϊσμού, αλλά και εν μέσω έμμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Τρίτος ιερός τόπος για το ισλάμ, η πλατεία, που οικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια του δεύτερου εβραϊκού ναού που καταστράφηκε το έτος 70 από τους Ρωμαίους, βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, στον ανατολικό τομέα της ιερής πόλης, που κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ. Για τους Εβραίους είναι το Όρος του Ναού, ο πιο ιερός τόπος του ιουδαϊσμού.

Οι ραβινικές αρχές απαγορεύουν στους πιστούς να πηγαίνουν στην πλατεία φοβούμενες μήπως παραβιάσουν τον ιερό χαρακτήρα του, όμως ο Μπεν Γκβιρ αρέσκεται να πηγαίνει εκεί για να δηλώνει αυτό που λέει πως είναι η κυριαρχία του Ισραήλ στο σημείο, που βρίσκεται στην «καρδιά» της ισραηλινοπαλαστινιακής σύγκρουσης και συχνά αποτελεί αντικείμενο εντάσεων.

Είναι τουλάχιστον η 11η φορά που μεταβαίνει εκεί μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μία από τις πιο δεξιές στην ιστορία του Ισραήλ, στα τέλη του 2022.

Κάθε επίσκεψή του έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και θεωρείται casus belli από τη Χαμάς, που επικαλείται συχνά τη διατήρηση του μουσουλμανικού χαρακτήρα της πλατείας ως μία δικαιολογία για την επίθεσή της στο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με βάση το στάτους κβο που κηρύχθηκε μετά την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ το 1967, οι μη μουσουλμάνοι επιτρέπεται να πηγαίνουν στην πλατεία συγκεκριμένες ώρες, χωρίς να προσεύχονται εκεί, όμως ο κανόνας αυτός καταπατείται όλο και συχνότερα από έναν αυξανόμενο αριθμό εθνικιστών Εβραίων.

