Γαλλία: Καθησυχαστικός ο Λεκορνί, λέει ότι υποχωρεί ο κίνδυνος βουλευτικών εκλογών – Αγριεύει η Λε Πεν, «σφυρίζω λήξη της παιδικής χαράς»

Σε προσπάθεια να καθησυχάσει τους πολίτες, αλλά και τις αγορές, οι οποίες «σφυροκοπούν» τη Γαλλία, επιδόθηκε ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος από χθες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Λεκορνί εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αρκετοί βουλευτές θα καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη για πρόωρες εκλογές τις επόμενες εβδομάδες. Σε σύντομη συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι έχει «καλά νέα» σχετικά με την «επιθυμία να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός της Γαλλίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου».

«Αυτή η επιθυμία», είπε, «απομακρύνει την προοπτική της διάλυσης» της Εθνοσυνέλευσης. Αφού υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του τη Δευτέρα, βυθίζοντας τη Γαλλία σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον απερχόμενο πρωθυπουργό προθεσμία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να βρει μια λύση στο αδιέξοδο. Ο Λεκορνί έχει ήδη συναντηθεί με κοινοβουλευτικούς ηγέτες και αρχηγούς κομμάτων της δικής του συμμαχίας και πρόκειται να συναντηθεί με εκπροσώπους της αριστεράς την Τετάρτη. Το βράδυ θα υποβάλει στον Μακρόν τα συμπεράσματά του σχετικά με τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας.

Ο Μακρόν, ο οποίος παραμένει σιωπηλός από την παραίτηση του Λεκορνί, αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις είτε να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές είτε να παραιτηθεί, μεταξύ άλλων και από ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του δικού του στρατοπέδου. Χθες, συναντήθηκε με τους προέδρους της Γερουσίας και της Εθνοσυνέλευσης, πυροδοτώντας εικασίες ότι κλίνει προς τη λύση των εκλογών, καθώς σύμφωνα με το Σύνταγμα υποχρεούται να ενημερώσει τους δύο προέδρους πριν προβεί σε αυτή την ενέργεια.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον Πριβέ, ουσιαστικά διέλυσε τη φημολογία δηλώνοντας σε συνέντευξή της την Τετάρτη ότι ο Μακρόν δεν είχε συζητήσει μαζί της το ενδεχόμενο νέων εκλογών. Στην ουσία, ο Μακρόν δεν έχει πει τίποτα για τις προθέσεις του, προκαλώντας εκνευρισμό ακόμα και σε συμμάχους του, αν και οι εκτιμήσεις συντείνουν ότι θα επιδιώξει να βρει νέο πρωθυπουργό – ενδεχομένως και από την κεντροαριστερά, αν δεν βρει νέο… θύμα από τον πολιτικό του χώρο.

Παντως, η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λε Πεν, φαίνεται ότι επιδιώκει να επιταχύνει τις εξελίξεις. Με μια πολύ σκληρή δήλωσή της, η αντίπαλος του Μακρόν ξεκαθάρισε ότι «θα προτάσσω μομφή σε όλα! Το αστείο παρατράβηξε… Κοροϊδεύουν τους Γάλλους για να κερδίσουν χρόνο, είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να παρακάμπτουν σε τέτοιο βαθμό τους θεσμούς της Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι «σφυρίζουμε το τέλος της παιδικής χαράς» και καλώντας την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να σεβαστεί τις δημοκρατικές διαδικασίες.

