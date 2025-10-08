Γαλλία: Με… μαντεψιές προσπαθουν πολιτικοί και πολίτες να δουν πού το πάει ο Μακρόν – Βαθαίνει το αδιέξοδο, στο χείλος των εκλογών η χώρα

Με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναμένεται να αποκαλύψει την επόμενη μεγάλη του κίνηση την Τετάρτη ή λίγο μετά, πολιτικοί και πολίτες προσπαθούν να… μαντέψουν πώς σκοπεύει να βγάλει τη Γαλλία από την βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση.

Ωστόσο, καθώς η κρίση συνεχίζεται, η πίστη στην ικανότητά του να βρει μια μαγική λύση για τα προβλήματα της Γαλλίας εξασθενεί και ο πρόεδρος χάνει εμφανώς την υποστήριξη ορισμένων από τους πρώην πιστούς του, ιδίως τριών πρώην πρωθυπουργών του, σημειώνει το Politico.

Οι επιλογές του τώρα επικεντρώνονται είτε στην προκήρυξη πρόωρων γενικών εκλογών είτε στην ανάδειξη του έκτου πρωθυπουργού του από την έναρξη της τρέχουσας θητείας του το 2022. Αυτή τη φορά, ωστόσο, θα μπορούσε ενδεχομένως να ορίσει έναν κεντροαριστερό σοσιαλιστή ως πρωθυπουργό και να του αναθέσει το καθήκον να ξεπεράσει το αδιέξοδο σχετικά με τον τρόπο έγκρισης των περικοπών του προϋπολογισμού ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για να απομακρυνθεί η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους.

Φίλια πυρά

Σε κάτι που μοιάζει με αυτοκινητικό ατύχημα, ο πρόεδρος δέχτηκε τη Δευτέρα την αιφνιδιαστική παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί μετά από μόλις 27 ημέρες στην εξουσία, για να του αναθέσει στη συνέχεια να βρει μια λύση για την τελευταία αυτή αναστάτωση μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Το ίδιο το στρατόπεδο του Μακρόν φαίνεται εξοργισμένο. Ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, που τώρα ηγείται του κεντρώου κόμματος Renaissance του Μακρόν, εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα το βράδυ και δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει πλέον» τις αποφάσεις του προέδρου.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός υπό τον Μακρόν και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την Τρίτη, καλώντας τον Μακρόν να παραιτηθεί από το αξίωμά του μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, αφού έχει αλλάξει τρεις κυβερνήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Στη συνέχεια, η Ελιζαμπέτ Μπορν, η πρωθυπουργός υπό την οποία ο Μακρόν επέβαλε διά της βίας το επίμαχο νομοσχέδιο για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης παρά τη σφοδρή αντίδραση, δήλωσε στη Le Parisien ότι τώρα είναι υπέρ της αναστολής του νόμου αυτού και ότι «είναι σημαντικό να ξέρεις πότε να ακούς και πότε να προχωράς».

Ο πρόεδρος φαίνεται να έχει σχεδόν εξαντλήσει τις επιλογές του και υπάρχουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το ποια επιλογή θα κάνει τώρα. Για ορισμένους αναλυτές, ήταν σημαντικό το γεγονός ότι ο Μακρόν συναντήθηκε με τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας την Τρίτη, καθώς θα πρέπει να τους συναντήσει πριν προκηρύξει εκλογές. Ωστόσο, οι εκλογές είναι μια κίνηση υψηλού κινδύνου που πιθανότατα θα αποδυναμώσει το κεντρώο κόμμα του, το Renaissance, και θα ενισχύσει τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό.

Ο ίδιος ο πρόεδρος απέκλεισε αυτή την προοπτική τον Αύγουστο, και ένας πρώην σύμβουλος του Μακρόν δήλωσε ότι ο πρόεδρος δεν έχει αλλάξει γνώμη από τότε. «Ήταν εκτός συζήτησης», είπε. Ακόμα και αν η Γαλλία γίνει «αντικείμενο χλευασμού» με ατέρμονες κυβερνητικές διαπραγματεύσεις, ο στόχος πρέπει να παραμείνει η ήττα της ακροδεξιάς. Αυτό θα σήμαινε ότι η κύρια επιλογή είναι να υπάρξει ένας νέος πρωθυπουργός. Αλλά γιατί ο επόμενος να είναι πιο επιτυχημένος στην ψήφιση των απαιτούμενων μεγάλων δημοσιονομικών περικοπών;

«Νομίζω ότι έχει ακόμα ένα χαρτί να παίξει», δήλωσε ο δημοσκόπος της OpinionWay Μπρουνό Ζανμπάρ. «Μπορεί να ορίσει κάποιον από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και να τον αφήσει να σχηματίσει κυβέρνηση». Την Τρίτη το βράδυ, ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε με σιγουριά ότι «ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε την αριστερά» πριν από την κρίσιμη συνάντηση με τον Λεκορνί την Τετάρτη. «Δοκιμάσαμε τρεις πρωθυπουργούς του κεντροδεξιού χώρου και είδαμε τα αποτελέσματα», δήλωσε στην γαλλική τηλεόραση. «Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική».

Μη λύση εξ αριστερών

Αλλά είναι μια κίνηση που θα έχει κόστος για τον Μακρόν, καθώς ο Φορ θέλει να αναστείλει τις μεταρρυθμίσεις του προέδρου στο συνταξιοδοτικό σύστημα και χαιρέτισε την «καθυστερημένη αφύπνιση» της Μπορν. Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον ηγέτη του κόμματος Renaissance του Μακρόν, Ατάλ, ο οποίος έχει πλέον αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρο. Ο Φορ δήλωσε ότι θα προτιμούσε κάποιο είδος πολιτικού συμφώνου μη επιθετικότητας με τους κεντρώους.

Σύμφωνα με τον Ζανμπάρ, ο διορισμός ενός αριστερού πρωθυπουργού θα επέτρεπε επίσης να μετατοπιστεί η ευθύνη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα δυσκολευόταν επίσης να περάσει τον προϋπολογισμό σε μια βαθιά διχασμένη Εθνοσυνέλευση. Από την πλευρά του, ο Λεκορνί άρχισε την επίπονη προσπάθειά του να επιλύσει το τρέχον χάος με συνομιλίες την Τρίτη το πρωί, στις οποίες συμμετείχαν σημαντικοί βουλευτές και ηγέτες κομμάτων, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Μακρόν από την πρώτη του εκλογική νίκη το 2017.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να συμφωνούν να επικεντρωθούν σε δύο επείγουσες προτεραιότητες: την ψήφιση του προϋπολογισμού και την εξεύρεση λύσης στην κρίση του καθεστώτος στο αρχιπέλαγος της Νέας Καληδονίας στον Ειρηνικό. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μέχρι σήμερα το βράδυ ο Λεκορνί θα καταφέρει να ολοκληρώσει ένα έργο που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σε 27 ημέρες πριν από την παραίτησή του.

Σκληροί όροι από τους γκωλικούς

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρετεγιό, ηγέτης του συντηρητικού κόμματος Les Républicains, προσκλήθηκε στη συνάντηση της Τρίτης, αλλά επέλεξε να μην παραστεί, παρά το γεγονός ότι είχε υπηρετήσει ως εταίρος της μειοψηφικής συνασπιστικής κυβέρνησης σε προηγούμενες κυβερνήσεις που υποστηρίζονταν από τον Μακρόν. Η δημόσια κριτική του Ρετεγιό προς την κυβέρνηση του Λεκορνί – ειδικά για τον αριθμό των συμμάχων του Μακρόν που περιλάμβανε – ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησης.

Ο σκληροπυρηνικός συντηρητικός την Τρίτη το πρωί φάνηκε να κλείνει την πόρτα σε περαιτέρω συνεργασία με το στρατόπεδο του Μακρόν, λέγοντας ότι το κόμμα του θα συμμετάσχει σε κυβέρνηση μόνο αν αυτή ηγείται από πρωθυπουργό από κόμμα που αντιτίθεται στον πρόεδρο – μια κατάσταση γνωστή στη Γαλλία ως «συγκατοίκηση» – και αλλιώς προέτρεψε τον πρόεδρο να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Την Τρίτη το βράδυ, ο Ρετεγιό επιβεβαίωσε τη θέση του και αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση με επικεφαλής είτε έναν σοσιαλιστή είτε έναν κεντρώο από το στρατόπεδο του Μακρόν.

«Ένας άνδρας ή μια γυναίκα από την αριστερά θα αποδυνάμωνε τη Γαλλία. Αυτό θα σήμαινε περισσότερες δαπάνες, μεγαλύτερη φορολογική πίεση και περισσότερη μετανάστευση», είπε ο ηγέτης των γκωλικών, οι οποίοι πάντως έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά και έχουν χάσει την κυρίαρχη θέση τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Έτσι, ακόμη και αν η Γαλλία αποκτήσει νέο πρωθυπουργό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δεν υπάρχει ακόμα καμία προφανής διέξοδος από το τέλμα.

Διαβάστε επίσης

Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία συμμετοχής σε γενοκτονία»