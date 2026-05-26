Η Ζιζέλ Πελικό «βαθιά σοκαρισμένη» από την απόφαση να μην φυλακιστούν νεαρά αγόρια σε υπόθεση βιασμού στη Βρετανία

Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, θύμα βιασμού, δήλωσε στο BBC ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένη» που σε τρία έφηβα αγόρια δεν επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης για τον βιασμό δύο κοριτσιών στο Χαμσάιρ.

Τα κορίτσια, ηλικίας τότε 15 και 14 ετών, βιάστηκαν σε ξεχωριστά περιστατικά στο Φόρντινγκμπριτζ τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, από δύο 14χρονους. Ένα άλλο αγόρι, τότε 13 ετών, καταδικάστηκε επίσης για τη συμμετοχή του στη δεύτερη επίθεση.

Ο δικαστής είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι ήθελε να αποφύγει την ποινικοποίηση των «πολύ νεαρών» αγοριών.

Οι ποινές αναμόρφωσης ανηλίκων που επιβλήθηκαν στα αγόρια παραπέμπονται στο Εφετείο από τον γενικό εισαγγελέα.

Η Πελικό είπε ότι «χαιρέτισε τη δύναμη» και το θάρρος ενός από τα κορίτσια που μίλησε ανοιχτά.

Η Πελικό μίλησε στο BBC ως επικεφαλής του φετινού Hay Festival – ενός φεστιβάλ τεχνών και λογοτεχνίας στην Ουαλία.

Δήλωσε ότι ήταν «βαθιά σοκαρισμένη που αυτά τα άτομα κατάφεραν στην πραγματικότητα να κερδίσουν ξανά την ελευθερία τους, ενώ στην πραγματικότητα τα θύματα υποφέρουν τόσο σκληρά που δεν θα μπορέσουν ποτέ να γιατρευτούν».

Η 73χρονη βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγαλύτερης δίκης βιασμού στην ιστορία της Γαλλίας, κατά την οποία ο σύζυγός της φυλακίστηκε για 20 χρόνια. Ο Ντομινίκ Πελικό την νάρκωνε επανειλημμένα μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν.

«Ο βιασμός είναι έγκλημα και η δικαιοσύνη έχει ουσιαστικό ρόλο. Είναι εκεί, στην πραγματικότητα, για να κατονομάζει τα εγκλήματα, να αναγνωρίζει τα βάσανα των θυμάτων και να θυμάται ότι στην πραγματικότητα δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητα», είπε η Πελικό.

Η ίδια παραιτήθηκε από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία στη δική της δίκη, λέγοντας: «Θέλω όλες οι γυναίκες που έχουν βιαστεί να πουν: Η κυρία Πελικό το έκανε, κι εγώ μπορώ».

Ένα από τα θύματα των βιασμών στη Βρετανία, που ήταν 15 ετών τη στιγμή της επίθεσης, δήλωσε στο BBC ότι η απόφαση να γλιτώσουν οι δράστες τις ποινές φυλάκισης ήταν σαν «πέτρα ευθεία στο πρόσωπό μου».

Η Πελικό είπε ότι ελπίζει ότι η δική της ιστορία «θα ήταν χρήσιμη για να πάρει αυτή την απόφαση» και να βγει να μιλήσει δημοσίως.

«Ειλικρινά χαιρετίζω τη δύναμή της και την απόφαση που πήρε, επειδή γνωρίζω ότι είναι μια απίστευτα δύσκολη απόφαση», είπε.

Η υπόθεση Φόρντινγκμπριτζ έθεσε για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – αφότου τα αγόρια κοινοποίησαν βίντεο από τις επιθέσεις στο διαδίκτυο.

Ο Πελικό κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να εργαστούν σκληρότερα για την προστασία των θυμάτων.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την υπόθεση βιασμών ως «φρικτή», προσθέτοντας ότι τα δύο κορίτσια επέδειξαν «εξαιρετικό θάρρος και δύναμη σε τρομερές συνθήκες».

Είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, Λόρδος Ρίτσαρντ Χέρμερ, είχε την εξουσία να παραπέμψει την υπόθεση στο Εφετείο και ότι η εξουσία αυτή «τώρα ασκήθηκε», κάτι που ήταν «σαφώς το σωστό αποτέλεσμα».

Οι ποινές επιβλήθηκαν από τον δικαστή Νίκολας Ρόουλαντ στο Δικαστήριο του Σαουθάμπτον.

Δύο από τα αγόρια είναι τώρα 15 ετών και το τρίτο 14.

Στον έναν από τους 15χρονους δόθηκε τριετής Εντολή Αναμόρφωσης Νέων με 180 ημέρες εντατικής εποπτείας και επιτήρησης για τον βιασμό καθενός από τα δύο κορίτσια και δύο κατηγορίες για άσεμνες εικόνες.

Στον άλλο 15χρονο δόθηκε η ίδια ποινή για τρεις κατηγορίες βιασμού εναντίον καθενός από τα θύματα και τέσσερις κατηγορίες για λήψη άσεμνων εικόνων.

Ο 14χρονος τιμωρήθηκε με 18μηνη προσωρινή κράτηση για κατηγορίες βιασμού στην επίθεση του Ιανουαρίου 2025, επειδή ενθάρρυνε έναν από τους άλλους κατηγορούμενους.

Και τα τρία αγόρια τέθηκαν επίσης σε τρίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας και σε περιοριστικά μέτρα για 10 χρόνια να μην επικοινωνήσουν με τα θύματά τους.

Στις δηλώσεις του για την επιβολή της ποινής την περασμένη εβδομάδα, ο δικαστής Ρόουλαντ δήλωσε: «Θα πρέπει να αποφύγω την άσκοπη ποινικοποίηση αυτών των παιδιών και να κατανοήσω τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς τους και να υποστηρίξω την επανένταξή τους στην κοινωνία».

Τόνισε τη «σοβαρότητα» των εγκλημάτων και είπε ότι η βιντεοσκόπηση των επιθέσεων τις έκανε ακόμη «πιο σοβαρές», αλλά τόνισε επίσης τις «πολύ μικρές ηλικίες» τους.

«Κανείς σας δεν χρειάζεται να πάει φυλακή σήμερα», είπε.

Οι δικαστές δεν σχολιάζουν ποτέ δημόσια υποθέσεις που επιβλέπουν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε ενδεχομένως να υπονομεύσει, να μπερδέψει ή να αμφισβητήσει φράσεις που έχουν χρησιμοποιήσει στο δικαστήριο.

Αντίθετα, συχνά γράφουν παρατηρήσεις σχετικά με την επιβολή της ποινής, εξηγώντας τους λόγους για την απόφασή τους στο δικαστήριο ή αργότερα γραπτώς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες επιβολής της ποινής, οι δικαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον νόμο και την άποψη των εισαγγελέων ως προς τη σοβαρότητα του αδικήματος, καθώς και τυχόν ελαφρυντικά που παρουσιάζει ο κατηγορούμενος.

Τα δικαστήρια αναμένεται να δώσουν προτεραιότητα στην αναμόρφωση των παιδιών, χρησιμοποιώντας την επιμέλεια μόνο ως έσχατη λύση.

Νωρίτερα στην ακρόαση, ο δικαστής Ρόουλαντ μίλησε απευθείας σε ένα από τα έφηβα θύματα και της είπε: «Η ποινή που πρόκειται να επιβάλω δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που σας συνέβη. Ελπίζω όταν κοιτάξετε πίσω να νιώσετε τουλάχιστον κάποια παρηγοριά ότι εσείς – και οι δύο – έχετε δείξει μεγάλο θάρρος».

