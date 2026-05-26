Δεκάδες drones έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Σίδνεϊ (Video)

Μια παράσταση στο διάσημο φεστιβάλ Vivid του Σίδνεϊ ακυρώθηκε μετά από δυσλειτουργία δεκάδων drones που έπεσαν στο νερό κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής παράστασης.
Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα το βράδυ πάνω από το Ντάρλινγκ Χάρμπορ, όπου πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει μία από τις νυχτερινές επιδείξεις με drone του φεστιβάλ. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν πολλά drones να είναι ανεξελεγκτα στον αέρα πριν βυθιστούν στον κόλπο Κόκλ.
«Πρέπει να το κάνουν αυτό;» ακούγεται να ρωτάει ένα άτομο σε βίντεο που γυρίστηκε από έναν θεατή. «Δεν νομίζω», απαντά ένα άλλο άτομο.
Η SkyMagic, η εταιρεία πίσω από την παράσταση, δήλωσε ότι μια αλλαγή στη συχνότητα του ραδιοφώνου προκάλεσε τη δυσλειτουργία. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 89 drones έπεσαν στο λιμάνι.
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ανακοίνωσαν αργότερα ότι οι παραστάσεις με drone που είχαν προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη είχαν ακυρωθεί λόγω «απρόβλεπτων τεχνικών δυσκολιών».
«Ζητούμε συγγνώμη για την απογοήτευση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους συμμετέχοντες», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.
Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και ότι κανένα drone δεν έπεσε εκτός καθορισμένης ζώνης ασφαλείας.
Το Vivid Sydney πραγματοποιείται κάθε χρόνο και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις φωτισμού μεγάλης κλίμακας, πυροτεχνήματα, παραστάσεις με drone και καλλιτεχνικές παραστάσεις σε όλο το κέντρο της πόλης.
