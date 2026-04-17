search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 18:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Επιχείρηση Spark Down: Πάνω από 500 πυροτεχνήματα και 300 κροτίδες σε κατάστημα  στο Κερατσίνι – Χειροπέδες σε 46χρονο

Σημαντική ποσότητα παράνομων ειδών πυροτεχνίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο πλαίσιο της ειδικής αστυνομικής επιχείρησης «Spark-Down» στον Πειραιά, με τις αρχές να συλλαμβάνουν 46χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος στο Κερατσίνι.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, αξιοποιώντας πληροφοριακά στοιχεία και έπειτα από στοχευμένη έρευνα, εντόπισαν κατάστημα από το οποίο φέρεται να είχαν προμηθευτεί πυροτεχνήματα, ένας ανήλικος 14 ετών και ένα 42χρονος, οι οποίοι είχαν ήδη συλληφθεί σε προγενέστερη επιχείρηση.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στο κατάστημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 504 πυροτεχνήματα, 318 κροτίδες και 10 καπνογόνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ιδιοκτήτης δεν διέθετε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία κίνησης για την προέλευση και τη διάθεση των ειδών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και χρήσης πυροτεχνημάτων, θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς σε όλη την Αττική.

Όπως υπογραμμίζει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στόχος των δράσεων είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3