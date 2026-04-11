ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:47
11.04.2026 14:54

Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες – Πέντε συλλήψεις (photos/video)

11.04.2026 14:54
salamina_krotides_1104_1920-1080_new

Σημαντική ποσότητα κροτίδων, φωτοβολίδων και συναφών ειδών πυροτεχνίας εντοπίστηκε σε σπίτι στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της ειδικής αστυνομικής δράσης «Spark-Down», με τις αρχές να προχωρούν συνολικά σε πέντε συλλήψεις.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206 κροτίδες, δύο πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και μεταλλικά καψύλλια, με τους τρεις άνδρες να συλλαμβάνονται καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν μόλις προμηθευτεί τα παράνομα είδη.

Από την προανάκριση που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκαν οι προμηθευτές των κροτίδων και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι τους στη Σαλαμίνα.

Εκεί εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα πυροτεχνικών, μεταξύ των οποίων 1.159 κροτίδες, 700 φωτοβολίδες, 100 βεγγαλικά, πέντε πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων και 11.800 μεταλλικά καψύλλια, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 9.232 ευρώ και 149.000 λεκ Αλβανίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι -ένας 69χρονος ημεδαπός και μία 70χρονη αλλοδαπή- δραστηριοποιούνταν στη συστηματική παράνομη εμπορία και διάθεση των ειδών στο νησί, αποθηκεύοντάς τα μέσα στο σπίτι τους. Μάλιστα, μέρος των κατασχεθέντων εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο σε ψυγειοκαταψύκτη και σε κενή δεξαμενή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

google_news_icon

ropoto
ΕΛΛΑΔΑ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

kyriakos_mitsotakis_new_060426
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

trump white house 122- new
ΚΟΣΜΟΣ

ypoklopes_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

padousi new
LIFESTYLE

jo malone
LIFESTYLE

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

natasha lyonne
LIFESTYLE

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:42
ropoto
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντεχο τουριστικο αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές»

kyriakos_mitsotakis_new_060426
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: «Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας»

1 / 3