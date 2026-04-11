search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2026 14:10

Βάρη: Βίντεο με τους δράστες της επεισοδιακής ληστείας να φεύγουν με τα κλοπιμαία

Βίντεο ντοκουμέντο μετά την επεισοδιακή ληστεία και καταδίωξη στη Βάρη το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο του ertnews δείχνει τους διαρρήκτες να διαφεύγουν μαζί με τα κλοπιαία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 9.00 το βράδυ τρεις άγνωστοι δράστες εισήλθαν σε σπίτι, που βρίσκεται επί της οδού Σίφνου, σπάζοντας το παράθυρο του πρώτου ορόφου, και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 5.000 ευρώ, ενώ διέφυγαν με ένα λευκό SUV.

Στη συνέχεια αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από αναζητήσεις, εντόπισαν το όχημα των δραστών στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους για να εμβολίσει τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών και ένας αστυνομικός πυροβόλησε τρεις φορές προς τα λάστιχα του αυτοκινήτου των δραστών για να τους ακινητοποιήσει.

Τελικά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες από τις βολές του αστυνομικού.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

LIFESTYLE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

