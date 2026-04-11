ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 13:37
11.04.2026 12:40

Χανιά: Αντί για τον Ιούδα έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε γυμνάσιο (photos)

xania_sxoleio_fotia_new

Σοβαρές ζημιές σε χώρους του γυμνασίου Νέας Κυδωνίας, στο Δαράτσο στα Χανιά, προκάλεσε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου φωτιά σε κλαδιά που είχαν μαζέψει ανήλικοι για το κάψιμο του Ιούδα!

Από τη φωτιά κάηκε η πέργκολα και μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και δύο τζάμια αίθουσας διδασκαλίας, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές έχουν σημειωθεί εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τις προηγούμενες μέρες ανήλικοι μαθητές του σχολείου αλλά και άλλης περιοχής, συγκέντρωναν στην αυλή κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ τα τελευταία δύο βράδια προκλήθηκαν φασαρίες με φραστικές αντιπαραθέσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, η διεύθυντρια του σχολείου είχε ενημερώσει σχετικά την αστυνομία μετά από αναφορές για μικρή φωτιά στο ταρτάν μία μέρα πριν και επεισόδιο με γείτονα που τους έκανε παρατήρηση ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ανήλικοι και μάλιστα κάτω των 15 ετών.

Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής αυτεπάγγελτα καθώς έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε δημόσιο κτήριο.

Στο σημείο σήμερα το πρωί βρέθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την απομάκρυνση των κλαδιών, ενώ σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, εντός της ημέρας ο εργολάβος του Δήμου θα φροντίσει για την προσωρινή ασφάλιση της αίθουσας για να μην είναι εκτεθειμένη μέχρι την Τρίτη, οπότε έχει ήδη κανονιστεί να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά μετά τις πασχαλινές διακοπές.

google_news_icon

parkour_1104_1920-1080_new
xania_sxoleio_fotia_new
pakistan-vance
tafos2 new
P208_2
jo malone
natasha lyonne
moufteia-komotinis-123
country house
artemis II NEW
parkour_1104_1920-1080_new
xania_sxoleio_fotia_new
pakistan-vance
