Χανιά: Αντί για τον Ιούδα έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε γυμνάσιο (photos)

Σοβαρές ζημιές σε χώρους του γυμνασίου Νέας Κυδωνίας, στο Δαράτσο στα Χανιά, προκάλεσε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου φωτιά σε κλαδιά που είχαν μαζέψει ανήλικοι για το κάψιμο του Ιούδα!

Από τη φωτιά κάηκε η πέργκολα και μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και δύο τζάμια αίθουσας διδασκαλίας, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές έχουν σημειωθεί εντός της αίθουσας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, τις προηγούμενες μέρες ανήλικοι μαθητές του σχολείου αλλά και άλλης περιοχής, συγκέντρωναν στην αυλή κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ τα τελευταία δύο βράδια προκλήθηκαν φασαρίες με φραστικές αντιπαραθέσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, η διεύθυντρια του σχολείου είχε ενημερώσει σχετικά την αστυνομία μετά από αναφορές για μικρή φωτιά στο ταρτάν μία μέρα πριν και επεισόδιο με γείτονα που τους έκανε παρατήρηση ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ανήλικοι και μάλιστα κάτω των 15 ετών.

Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής αυτεπάγγελτα καθώς έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε δημόσιο κτήριο.

Στο σημείο σήμερα το πρωί βρέθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την απομάκρυνση των κλαδιών, ενώ σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, εντός της ημέρας ο εργολάβος του Δήμου θα φροντίσει για την προσωρινή ασφάλιση της αίθουσας για να μην είναι εκτεθειμένη μέχρι την Τρίτη, οπότε έχει ήδη κανονιστεί να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά μετά τις πασχαλινές διακοπές.

