Κρήτη: Στη φυλακή ο καθηγητής μουσικής για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ένας 37χρονος καθηγητής μουσικής για την υπόθεση της ασέλγειας σε βάρος 14χρονης μαθήτριάς του, στα Χανιά.

Η κατηγορία με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο 37χρονος μουσικός είναι αυτή της κατάχρησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με το cretalive, ο καθηγητής μουσικής παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας στην 14χρονη κοπέλα και προοδευτικά είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του κοριτσιού όσο και των γονιών του.

Tη Μεγάλη Τρίτη, η ανήλικη συνοδευόμενη από τους γονείς της κατήγγειλε στις αρχές των Χανίων ότι ο 37χρονος καθηγητής προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

