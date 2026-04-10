Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

Επ’ αυτοφώρω συνέλαβε η αστυνομία 23χρονη γυναίκα που ενέχεται σε περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου.

Μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 83χρονο να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα, στην περιοχή της Νεάπολης και να προβεί στην ανάληψη χρηματικού ποσού 5.000 ευρώ, το οποίο θα παρέδιδε σε άτομο που ανέμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Ο ηλικιωμένος μετέβη στην τράπεζα, υπάλληλοι της οποίας ενημέρωσαν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης σχετικά με την απάτη που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Άμεσα προσέτρεξαν αστυνομικοί στην οικία του παθόντα, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, οι δράστες, με τον ίδιο τρόπο, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 83χρονο το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και χρυσαφικά.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

