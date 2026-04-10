ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 12:00
10.04.2026 11:34

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

10.04.2026 11:34
Επ’ αυτοφώρω συνέλαβε η αστυνομία 23χρονη γυναίκα που ενέχεται σε περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου.

Μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 83χρονο να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα, στην περιοχή της Νεάπολης και να προβεί στην ανάληψη χρηματικού ποσού 5.000 ευρώ, το οποίο θα παρέδιδε σε άτομο που ανέμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Ο ηλικιωμένος μετέβη στην τράπεζα, υπάλληλοι της οποίας ενημέρωσαν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης σχετικά με την απάτη που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Άμεσα προσέτρεξαν αστυνομικοί στην οικία του παθόντα, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, οι δράστες, με τον ίδιο τρόπο, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 83χρονο το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και χρυσαφικά.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή

ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με καπνογόνα, κάνναβη, πυροτεχνήματα και ρουκέτες αλεξιπτώτου

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 12:00
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή

ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

