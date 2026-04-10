Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία o 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα, αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων.
Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο νεαρός θα χρειασθεί και νευρολογική εκτίμηση, αλλά «φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή».
O 19χρονος φαίνεται πως είχε συγχρωτιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα εργαστήρια της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ όπου και σπουδάζει.
Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ήταν καθησυχαστικός.
«Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι ένα μεμονωμένο κρούσμα. Η ιχνηλάτηση και η χημειοπροστασία στις στενές επαφές έγινε και δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί», είπε.
