Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα

Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία o 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα, αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο νεαρός θα χρειασθεί και νευρολογική εκτίμηση, αλλά «φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή».

O 19χρονος φαίνεται πως είχε συγχρωτιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα εργαστήρια της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ όπου και σπουδάζει.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ήταν καθησυχαστικός.

«Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι ένα μεμονωμένο κρούσμα. Η ιχνηλάτηση και η χημειοπροστασία στις στενές επαφές έγινε και δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί», είπε.

Διαβάστε επίσης

Η στιγμή της σύγκρουσης τραμ με βανάκι στο Καλαμάκι (video)

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή

«Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος…»: Απίστευτο περιστατικό στο Αίγιο – Νεκρός εδώ και 33 χρόνια έλαβε κλήση πληρωμής οικογενειακού τάφου