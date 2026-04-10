ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:56
10.04.2026 10:24

«Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος…»: Απίστευτο περιστατικό στο Αίγιο – Νεκρός εδώ και 33 χρόνια έλαβε κλήση πληρωμής οικογενειακού τάφου

nekrotafeio

Ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο προκαλεί γέλιο αλλά και απορία, σημειώθηκε στην πόλη του Αιγίου.

Συγκεκριμένα, ένας δημότης που… έχει πεθάνει εδώ και 33 χρόνια έλαβε επίσημο έγγραφο για να αποπληρώσει τον οικογενειακό του τάφο.

Πρόκειται για εντολή πληρωμής ποσού άνω των 1.500 ευρώ για οικογενειακό τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου.

Την ειδοποίηση έλαβε ο γιος του, που παραξενεύτηκε και τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Αφού έκανε ταυτοποίηση των στοιχείων του, του μετέφεραν την υποχρεωτική καταβολή του χρέους από τον θανόντα πατέρα του (!) μη γνωρίζοντας -ούτε από το Δημοτολόγιο– πως έχει φύγει από τη ζωή.

Έτσι, όπως γράφει το patrapress.gr, ο «Κωμικοτραγικό περιστατικό στο Αίγιο: Άνδρας κλήθηκε να πληρώσει τον οικογενειακό του τάφο 33 χρόνια μετά τον θάνατό του» κλήθηκε να πληρώσει, με την υπάλληλο να λέει: «Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, ελάτε εσείς» με επιπρόσθετο χρέος λόγω παλαιότητας της οφειλής.

google_news_icon

islamabad
gynaika-xeiropedes
peripoliko new
arkouda new
nosokomeio trikala new
barbakeios kreata
makaronia-new
jo malone
natasha lyonne
opekepe
islamabad
gynaika-xeiropedes
peripoliko new
