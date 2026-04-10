Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Ναύπακτο – Έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:35 σήμερα το πρωί, Μ. Παρασκευή στην Ναύπακτο.

Αν και η δόνηση δεν ήταν ισχυρή, έγινε αισθητή σε περιοχές όπως την Πάτρα, το Αντίρριο και την Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο ένα χιλιόμετρο δυτικά της Ναυπάκτου.

Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Πάσχα, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια



Κρήτη: Σύλληψη 44χρονης για κατοχή εκατοντάδων κροτίδων

Σούπερ μάρκετ – Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα