Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Ναύπακτο – Έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:35 σήμερα το πρωί, Μ. Παρασκευή στην Ναύπακτο.
Αν και η δόνηση δεν ήταν ισχυρή, έγινε αισθητή σε περιοχές όπως την Πάτρα, το Αντίρριο και την Αιτωλοακαρνανία.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε επίκεντρο ένα χιλιόμετρο δυτικά της Ναυπάκτου.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.