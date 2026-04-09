ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 22:22
09.04.2026 21:30

ΑΠΘ για το κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή: Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας – Ευτυχής συγκυρία οι διακοπές του Πάσχα

09.04.2026 21:30
apth 77- new

Την διαβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα προτεινόμενα από τον ΕΟΔΥ μέτρα προστασίας στους χώρους και στα άτομα του ΑΠΘ που ήρθαν σε επαφή με τον 19χρονο φοιτητή που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα δίνει σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του Ιδρύματος, επισημαόνιντας παράλληλα την ευνοϊκή συγκυρία της σύμπτωσης του κρούσματος με την έναρξη των διακοπών του Πάσχα και της διακοπής του συγχρωτισμού στους ακαδημαϊκούς χώρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενέργειες οι οποίες προτείνονται από την Επιτροπή Υγείας του Ιδρύματος, λόγω και της παρέλευσης σχεδόν 10 ημερών από την τελευταία επαφή του φοιτητή με το ακαδημαϊκό περιβάλλον (μαθήματα, Εργαστήρια), είναι όσες έχουν ήδη γίνει βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ που είναι η λήψη προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής για 10 ημέρες από τις επαφές του παθόντα (έγινε ήδη η ιχνηλάτηση). 

Ο φοιτητής στις 4 Απριλίου εκδήλωσε υψηλό πυρετό με κεφαλαλγία και την επομένη ημέρα πήγε στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου Τρικάλων με τα παραπάνω συμπτώματα και επιπλέον πτώση επιπέδου συνείδησης και αυχενική δυσκαμψία. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις από όπου ταυτοποιήθηκε μηνιγγιτιδόκοκκος και έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες αναφοράς προς τον ΕΟΔΥ. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε σταθερή και σταδιακά βελτιούμενη κατάσταση.

 «Ιδιαίτερη έμφαση συνιστάται να δοθεί στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού για την προστασία της ακαδημαϊκής κοινότητας από παρόμοιους μελλοντικούς κινδύνους, όπως έχει ήδη συμπεριλάβει η Επιτροπή Υγείας του Αριστοτελείου στην πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία της πόλης μας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας», καταλήγει η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Σύγκρουση τραμ με βανάκι στο Καλαμάκι

«Η προστασία των παιδιών είναι συλλογική ευθύνη» – Το μήνυμα της διοικήτριας του Καραμανδανείου για το άγρια κακοποιημένο βρέφος

Έξοδος για το Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες τη Μ. Παρασκευή στα λιμάνια της Αττικής – Χιλιάδες ΙΧ πέρασαν τα διόδια





us-soldiers
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εν μέσω εντάσεων με το ΝΑΤΟ

marousi
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη πριν επιτεθεί στον 17χρονο στο Μαρούσι

6931580
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση

kinisi limani pasxa 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έξοδος – Πάσχα: 20.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής τη Μ. Παρασκευή – Πάνω από 84.000 ΙΧ πέρασαν τα διόδια

6931541
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

adwnis marinakis tsipras karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

us-soldiers
marousi
6931580
