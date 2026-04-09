«Η προστασία των παιδιών είναι συλλογική ευθύνη» – Το μήνυμα της διοικήτριας του Καραμανδανείου για το άγρια κακοποιημένο βρέφος

Σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται το 10 μηνών κοριτσάκι, που κακοποιούταν άγρια από τη μητέρα του και τον σύντροφο της στον Πύργο.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Ασπασία Ρηγοπούλου τόνισε ότι η προστασία των παιδιών είναι συλλογική ευθύνη. «Η υπόθεση κακοποίησης του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο συγκλονίζει όλους μας.

Ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί, το οποίο δίνει τη δική του μάχη. Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο του προσωπικού και ιδιαιτέρως στον παιδοχειρουργό κ. Βασίλη Αλεξόπουλο, διευθυντή στην Παιδοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας, και τους συνεργάτες του, οι οποίοι με επαγγελματισμό, εγρήγορση και θάρρος ανέδειξαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της προστασίας του βρέφους.

Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, ευαισθησία και άμεση αντίδραση από όλους.

Το Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παιδικής ζωής και της αξιοπρέπειας!!».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η μητέρα και ο σύντροφος της κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού. Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα, όσο και στον σύντροφό της, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλαβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ηταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενω το παιδάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο σύντροφος φέρεται να δάγκωνε και να έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενω η μητέρα του δεν εκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή οι δαγκωματιές δεν ήταν από κάποιο ζώο, αλλά από άνθρωπο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σύντροφος της μητέρας ομολόγησε ότι δάγκωνε το μωράκι, όταν νευρίαζε και έπινε.

