Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση το κακοποιημένο 10 μηνών βρέφος – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Σοβαρή παραμένει η κατάσταση του 10 μηνών βρέφους που έχει κακοποιηθεί βάναυσα και νοσηλεύεται από χθες το μεσημέρι στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Πρόκειται για ένα κοριτσάκι, με  εμφανή τραύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση από το οικογενειακό του περιβάλλον, σύμφωνα με πληροφορίες από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο.

Οι γιατροί μετά τις πρώτες εξετάσεις διαπίστωσαν ότι το παιδί πάσχει από  οστεομυελίτιδα, παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι και  σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκωματιές.

Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου την παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους, όπου διαπίστωσαν βαριά κακοποίηση. Ωστόσο η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε  από το νοσοκομείο  φοβούμενη  ότι θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

«Ειδοποιήθηκε  η αστυνομία γιατί έθετε  σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά  την Δευτέρα 16 Μαρτίου,  το παιδί με την μητέρα επέστρεψαν στο νοσοκομείο,  συνοδεία αστυνομικών.  Ευτυχώς γιατί το παιδί θα πέθαινε» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωση του και συνεχίζει: «Το  βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου  και επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη  ορθοπεδική φροντίδα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Το βρέφος πάσχει από οστεομυελίτιδα λόγω της μη περιποίησης παλαιών καταγμάτων και τις συνθήκες διαβίωσης και φέρει σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.».

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο  του Πύργου έγιναν εξετάσεις  και  στη μητέρα και απεδείχθη ότι ήταν έγκυος  χωρίς ωστόσο να φαίνεται να το γνώριζε.

