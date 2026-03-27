search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.03.2026 09:32

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

27.03.2026 09:32
Δολοφονία Γραικού: Την καταδίκη του 47χρονου κατηγορούμενου πρότεινε η εισαγγελέας - Media

Στη σύλληψη ενός 23χρονου άνδρα για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με αστυνομία, εξιχνιάσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων περιπτώσεις βιασμών σε βάρος ανήλικων κοριτσιών που έλαβαν χώρα εντός του 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 23χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του Νόμου για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα και καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, ο 23χρονος κατά το προηγούμενο έτος τόσο εντός της οικίας του όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεία: Με κατάγματα στα πόδια και εγκαύματα νοσηλεύεται μωρό 10 μηνών – Έρευνα της ΕΛΑΣ για πιθανή κακοποίηση

Περιστέρι: Eπαγγελματικό βαν κάηκε ολοσχερώς μετά από αναζωπύρωση – Έρευνες για εμπρησμό (video)

Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν στην τεχνητή λίμνη στη Χαλκιδική – Ανήκουν σε 2 άτομα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν – Με χτυπήματα σε ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες απειλεί η Τεχεράνη- Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση το κακοποιημένο 10 μηνών βρέφος – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

BUSINESS

Στο 1 δισ. ευρώ η συνεισφορά του κλάδου Εκθέσεων στην οικονομία – Μοχλός ανάπτυξης σε τουρισμό και τοπικές αγορές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

ΚΑΛΧΑΣ

Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

MEDIA

Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:18
LIFESTYLE

Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν – Με χτυπήματα σε ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες απειλεί η Τεχεράνη- Όλες οι εξελίξεις

1 / 3