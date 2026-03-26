Το συγκλονιστικό τέλος της ζωής της 25χρονης Νοέλια στην Ισπανία: Πέθανε με ευθανασία μετά από 601 ημέρες αναμονής

Πέθανε το απόγευμα της Πέμπτης 26.03.2026, η Νοέλια Καστίγιο, μια 25χρονη παραπληγική που περίμενε την ευθανασία εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο στην Ισπανία, αφού έλαβε τη βοήθεια για να τερματίσει τη ζωή της σε δομή φροντίδας στο Sant Pere de Ribes, κοντά στη Βαρκελώνη.

Μια θρησκευτική ένωση, η οποία προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να σταματήσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία εκ μέρους του πατέρα της, δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η ευθανασία της Noelia πραγματοποιήθηκε. Ζητάμε προσευχές για την ψυχή της και την οικογένειά της. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

El portavoz de Abogados Cristianos habla sobre Noelia Castillo: "Ha habido un fracaso en el sistema sanitario de este país. A una muchacha que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido dar es la muerte"#Canal24Horas https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/dkm5vSXAYK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2026

Η νεαρή υπέφερε από έντονους πόνους και μεγάλη ψυχολογική πίεση, κάτι που είχαν επιβεβαιώσει ειδικοί που εξέτασαν την περίπτωσή της. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε να περιμένει 601 ημέρες μέχρι να γίνει πράξη η απόφαση για ευθανασία. Στο διάστημα αυτό, η υπόθεσή της μπλέχτηκε σε δικαστικές διαδικασίες στην Ισπανία, καθώς ο πατέρας της προσπάθησε να τη σταματήσει, αλλά τα δικαστήρια απέρριψαν όλες τις προσφυγές του.

Η ίδια είχε πει λίγες μέρες πριν: «Θέλω να φύγω ήρεμα και να σταματήσει ο πόνος». Τελικά, η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε, μέσα σε έντονο δημόσιο διάλογο και αντιδράσεις.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχαν αντιδράσεις από θρησκευτικές οργανώσεις, που καλούσαν τον κόσμο να προσευχηθεί και να αποτρέψει την ευθανασία. Έξω από τη δομή όπου βρισκόταν, συγκεντρώθηκαν άτομα που προσεύχονταν, ενώ πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για την απόφασή της.

Την παραμονή του θανάτου της, οι «Χριστιανοί Δικηγόροι» κάλεσαν σε «αγρυπνία προσευχής» έξω από τη δομή όπου νοσηλευόταν. Την ίδια ημέρα του θανάτου της, κάλεσαν επίσης τον κόσμο να προσευχηθεί και να αφήσει λουλούδια έξω από τη Γενική Διεύθυνση Πρόληψης και Προστασίας Παιδιών και Εφήβων της Καταλονίας, που κάποτε είχε αναλάβει την επιμέλειά της όταν ήταν παιδί. Τις τελευταίες ώρες πριν πεθάνει, υπήρξαν πολλές δημόσιες παρεμβάσεις για την υπόθεσή της.

Η Ισπανική Επισκοπική Διάσκεψη παραδέχτηκε ότι ο πόνος της κοπέλας «συγκλονίζει», αλλά πρόσθεσε πως «η πραγματική ανακούφιση δεν είναι η αυτοκτονία». Ο πιανίστας Τζέιμς Ρόουντς της πρόσφερε βοήθεια και οικονομική στήριξη, ώστε να πάρει την απόφασή της «με περισσότερη ηρεμία», ενώ ο τραγουδιστής Pitingo την παρακάλεσε να μην πάρει μια τόσο οριστική απόφαση «σε μια τόσο σκοτεινή στιγμή». Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούσαν συνεχώς μηνύματα όπως «μην το κάνεις», «ο Θεός σε αγαπά» και «προσευχηθείτε για τη Νοέλια».

Η Νοέλια πέρασε τις τελευταίες της ώρες με τη μητέρα της και άλλα μέλη της οικογένειας, αν και η ίδια είχε ζητήσει να είναι μόνη τη στιγμή της διαδικασίας. Ήθελε να βρίσκεται στο δωμάτιό της, εκεί όπου ένιωθε πιο ασφαλής.

Λίγες δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις 18:00 έξω από το Νοσοκομείο-Κατοικία Σαν Καμίλ, την ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνει η διαδικασία. Η συγκέντρωση, που οργανώθηκε από τους «Χριστιανούς Δικηγόρους», κράτησε περίπου μία ώρα και οι παρευρισκόμενοι προσεύχονταν κρατώντας κομποσκοίνια.

Ο δικηγόρος του πατέρα της, Χοσέ Μαρία Φερνάντεθ, δήλωσε ότι «η οικογένεια παρέμεινε ενωμένη υπέρ της ζωής της Νοέλια», παρότι η ίδια είχε μιλήσει στο παρελθόν επικριτικά για την εγκατάλειψη από τον πατέρα της. Στη συγκέντρωση βρέθηκε και η βουλεύτρια του Vox, Μαρία Γκαρθία Φούστερ, που πήγε με λουλούδια για να εκφράσει, όπως είπε, τη λύπη της αλλά και την αντίθεσή της στην ευθανασία της νεαρής γυναίκας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «θεσμική αποτυχία της κοινωνίας».

Η διαδικασία της ευθανασίας γίνεται με συγκεκριμένα φάρμακα που οδηγούν σταδιακά σε βαθύ ύπνο και στη συνέχεια στον θάνατο, συνήθως μέσα σε περίπου μισή ώρα.

Η δύσκολη ζωή της 25χρονης

Η ζωή της δεν ήταν εύκολη. Είχε βιώσει δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις και σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Marca, η 25χρονη κοπέλα είχε στο παρελθόν αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή της, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου, έπειτα από ομαδικό βιασμό το 2022. Η απόπειρα αυτή την άφησε παραπληγική, με χρόνιους πόνους που επηρέασαν δραματικά την καθημερινότητά της.

Οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, καθώς η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη και της προκαλούσε συνεχή πόνο.

Η υπόθεσή της άνοιξε ξανά τη συζήτηση για το δικαίωμα κάποιου να αποφασίζει για τη ζωή του. Υπήρξαν έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, με κάποιους να μιλούν για «αποτυχία της κοινωνίας» και άλλους να τονίζουν ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η επιλογή της.

Παρά τις αντιδράσεις, η απόφασή της δεν άλλαξε ποτέ. Ήθελε απλώς να σταματήσει να υποφέρει. Και τελικά, όπως η ίδια είχε ζητήσει, κατάφερε να φύγει ήρεμα.

Η Noelia περιγράφει τη ζωή της

Η ιστορία της Noelia Castillo ξεκίνησε με στιγμές ευτυχίας αλλά κατέληξε σε βαθύ πόνο και τραύμα.

Η ίδια περιγράφει τα παιδικά της χρόνια ως μια περίοδο χαρούμενη και ανέμελη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ήταν μια πολύ ευτυχισμένη εποχή της ζωής μου». Ωστόσο, η πορεία της άλλαξε δραματικά καθώς μεγάλωνε, με μια σειρά από δύσκολες εμπειρίες να σημαδεύουν την ψυχολογία και την καθημερινότητά της. Οι γονείς της είχαν προβλήματα με εθισμούς και το μεγαλύτερο μέρος των παιδικών χρόνων της τα πέρασε σε θετές οικογένειες.

El portavoz de Abogados Cristianos habla sobre Noelia Castillo: "Ha habido un fracaso en el sistema sanitario de este país. A una muchacha que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido dar es la muerte"#Canal24Horas https://t.co/wIMPtOs0Wj pic.twitter.com/dkm5vSXAYK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 26, 2026

Το 2022 και ενώ διέμενε σε κρατικό κέντρο για ευάλωτες γυναίκες, υπέστη ομαδικό βιασμό. Στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο, μια πράξη που την άφησε παραπληγική.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η καθημερινότητά της – όπως η ίδια περιγράφει – χαρακτηριζόταν από συνεχή σωματικό και ψυχικό πόνο. Δήλωνε ότι δεν μπορούσε πλέον να αντέξει «ούτε τους πόνους ούτε όσα κουβαλά στο μυαλό της από όσα έχει ζήσει».

Παράλληλα, αντιμετώπιζε διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές, όπως ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και οριακή διαταραχή προσωπικότητας, οι οποίες επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την κατάστασή της.

Η απόφασή της να προχωρήσει σε ευθανασία δεν ήρθε ξαφνικά, αλλά μετά από μια μακρά και επίπονη πορεία, τόσο προσωπική όσο και νομική. Για περισσότερα από δύο χρόνια, η υπόθεσή της βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικών διαμαχών, κυρίως λόγω της αντίθεσης του πατέρα της, χωρίς όμως να ανατραπεί η επιθυμία της.

Μέχρι το τέλος, η Noelia επέμενε ότι η επιλογή της δεν είχε στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους, αλλά ήταν μια βαθιά προσωπική απόφαση – μια προσπάθεια να βάλει τέλος σε έναν κύκλο ζωής που, όπως η ίδια ένιωθε, είχε γεμίσει μόνο πόνο.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή Ahora Sonsoles του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας, όπου έκανε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό» είπε η 25χρονη αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά την στιγμή του θανάτου της, ήθελε να είναι μόνη.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια» εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.

🇪🇸 La última entrevista de Noelia Castillo Ramos, una española de 25 años que recibirá la eutanasia dentro de 48 horas debido a sus problemas de TLP, depresión y una paraplejía causada por un intento fallido de suicidio. pic.twitter.com/J74qG5MfDA — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 24, 2026

«Τα κατάφερα επιτέλους»

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο» είπε, επίσης, για την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της.

Ειδικά, δε, για τον πατέρα της, είπε: «Με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι γι’ αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;».

Η Νοέλια αφηγήθηκε επίσης ότι η μητέρα της, της είχε ζητήσει να είναι μαζί της όταν θα γινόταν η θανατήφόρα ένεση αλλά η ίδια της το αρνήθηκε: «Μου είπε ότι όπως με είδε να γεννιέμαι έτσι ήθελε να με δει να κλείνω τα μάτια μου και η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να με δει να κλείνω τα μάτια μου. Θα προτιμούσα να πούμε αντίο και μετά, αν θέλει να έρθει, μπορεί στην κηδεία».

Το κοινοβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε το 2021 τον νόμο με τον οποίο αποποινικοποιήθηκε η ευθανασία. Μέχρι τα τέλη του 2024 είχαν υποβληθεί σε ευθανασία 1.123 άνθρωποι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

