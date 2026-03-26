ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 23:28
26.03.2026 21:57

Ιράν: Οι Αρχές θα επιτρέψουν σε παιδιά ακόμη και 12 ετών να ενταχθούν στους εθελοντές που περιπολούν στην Τεχεράνη

26.03.2026 21:57
Οι ιρανικές Αρχές αποφάσισαν να επιτρέψουν σε παιδιά έως και 12 ετών να ενταχθούν στις γραμμές των εθελοντών που περιπολούν στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπη 26/3, ένας αξιωματούχος.

«Όλος ο κόσμος επιθυμεί να συμβάλει στο μέτωπο αντίστασης κατά του παγκόσμιου τυράννου (σ.σ. διατύπωση που παραπέμπει στις ΗΠΑ) και έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών μεταξύ των νέων» είπε ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης, μιλώντας στην τηλεόραση.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας πολλαπλασιάζουν τα φυλάκια ελέγχου στην Τεχεράνη, με στόχο να εμποδίσουν τυχόν διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Αρμόδιοι για αυτούς τους ενισχυμένους ελέγχους είναι οι Μπασίτζ, η «δύναμη κινητοποίησης» που αποτελείται από περίπου 600.000 εθελοντές σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον Νανταλί «πολλοί νέοι και έφηβοι θέλουν να συμμετάσχουν» σε αποστολές που αναλαμβάνουν οι Μπασίτζ, όπως «να συλλέγουν δεδομένα ασφαλείας και να κάνουν περιπολίες».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ είναι μπερδεμένος που το Ιράν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που… ξεκίνησε ο ίδιος

Το Ιράν πιστεύει ότι έχει το «πάνω χέρι» απέναντι σε έναν Τραμπ που βιάζεται να διαπραγματευτεί

Μπούμερανγκ οι επιθέσεις στο Ιράν: Σκληροπυρηνικοί εντείνουν τις εκκλήσεις για πυρηνική βόμβα – Ένα εκατομμύριο μαχητές έτοιμοι για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ





Ρώσοι βουλευτές στην Ουάσινγκτον: Σπάνια επαφή με το Κογκρέσο εν μέσω αδιεξόδου για την Ουκρανία – «Βήμα αναβίωσης», λέει το Κρεμλίνο

Δίκη Μαδούρο: Διαμάχη για τα έξοδα της υπεράσπισής του, «πρόθυμη να πληρώσει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας»

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ

Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο

Ο Τραμπ παρατείνει το τελεσίγραφο προς το Ιράν ως τις 6 Απριλίου – Σενάρια για χερσαία εισβολή, «κόλαση» ετοιμάζει η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι βουλευτές στην Ουάσινγκτον: Σπάνια επαφή με το Κογκρέσο εν μέσω αδιεξόδου για την Ουκρανία – «Βήμα αναβίωσης», λέει το Κρεμλίνο

ΚΟΣΜΟΣ

Δίκη Μαδούρο: Διαμάχη για τα έξοδα της υπεράσπισής του, «πρόθυμη να πληρώσει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας»

ΚΟΣΜΟΣ

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην οικονομία της ΕΕ

