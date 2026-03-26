Noelia Castillo Ramos: Η τραγική ιστορία της 25χρονης ισπανίδας που θα κάνει ευθανασία – «Θέλω να πεθάνω όμορφη» (video)

Η 25χρονη κοπέλα από τη Βαρκελώνη, Νοέλια Καστίγιο Ράμος (Noelia Castillo Ramos), θα κάνει σήμερα ευθανασία, έπειτα από μια νομική διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν 20 μήνες. Η ημερομηνία έχει επιβεβαιωθεί μετά την έγκριση των ισπανικών δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία απέρριψαν την αναστολή της διαδικασίας παρά την αντίθεση του πατέρα της.

Η Νοέλια έμεινε παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας το 2022, όταν ήταν 21 ετών, έπειτα από ομαδική σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί στην εφηβεία της – ένα γεγονός που σημάδεψε τη ζωή της και τη σωματική και ψυχική της υγεία. Από τότε ζει με χρόνιο πόνο, εξάρτηση και ένα βάσανο που η ίδια έχει περιγράψει ως «ανυπόφορο και αβάσταχτο».

Στις τελευταίες δημόσιες δηλώσεις της, η Νοέλια τόνισε ότι θέλει να πεθάνει με αξιοπρέπεια, φορώντας ένα όμορφο φόρεμα και βαμμένη, χωρίς την παρουσία του πατέρα της, ο οποίος έχει εκφράσει τη διαφωνία του και επέλεξε να μην βρίσκεται μαζί της στις τελευταίες της στιγμές. Η μητέρα της θα τη συνοδεύσει, μαζί με το υγειονομικό προσωπικό, στο δωμάτιο του κοινωνικο-υγειονομικού κέντρου όπου θα λάβει τη βοήθεια για να πεθάνει.

Σύμφωνα με υγειονομικές και νομικές πηγές που επικαλούνται τα μέσα ενημέρωσης, η Νοέλια θα τεθεί αρχικά σε καταστολή και στη συνέχεια θα της χορηγηθούν τα αντίστοιχα φάρμακα σε χώρο που έχει συμφωνηθεί με την ιατρική ομάδα, στο πλαίσιο του ισπανικού νόμου για την ευθανασία.

Η τελευταία συνέντευξη

Λίγα 24ωρα πριν βάλει τέλος στη ζωή της, η 25χρονη κοπέλα επικοινώνησε με την εκπομπή «Y Ahora Sonsoles» του καναλιού Antena 3 της Ισπανίας όπου έδωσε μία συνέντευξη για την απόφασή της.

«Τους έχω πει πώς θέλω να είναι. Θέλω να πεθάνω όμορφη. Πάντα πίστευα ότι θέλω να πεθάνω όμορφη. Θα φορέσω το πιο όμορφο φόρεμά μου και θα βαφτώ. Θα είναι κάτι απλό», είπε, αποκαλύπτοντας ότι έχει καλέσει την οικογένειά της να την αποχαιρετήσει, αλλά τη στιγμή του θανάτου της, θέλει να είναι μόνη.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω, τελεία και παύλα. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν είναι υπέρ της ευθανασίας. Και τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω υποστεί όλα αυτά τα χρόνια; Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα: να μην βγαίνω έξω, να μην τρώω, να μην κάνω τίποτα. Ο ύπνος είναι πολύ δύσκολος για μένα και έχω πόνους στην πλάτη και τα πόδια», εξήγησε για την κατάσταση που βιώνει από το 2002.

«Τα κατάφερα επιτέλους. Ας δούμε αν μπορώ επιτέλους να ηρεμήσω γιατί δεν αντέχω άλλο αυτή την οικογένεια, τον πόνο, όλα όσα με βασανίζουν από όσα έχω περάσει. Δεν θέλω να είμαι παράδειγμα για κανέναν, είναι απλώς η ζωή μου, και αυτό είναι όλο», είπε για την απόφασή της να κάνει ευθανασία.

Για τον πατέρα της, είπε «με είδε να πέφτω και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αλλά μετά από όλα όσα έχει κάνει, δεν τον λυπάμαι πια. Δεν σεβάστηκε την απόφασή μου και δεν θα το κάνει ποτέ. Ήθελε να βάλει το σπίτι που αγόρασε στο όνομά μου για να μπορέσει να συνεχίσει να εισπράττει διατροφή. Μετά από αυτό, δεν θέλει να βάλει το σπίτι στο όνομά μου, ούτε να πληρώσει για την κηδεία, ούτε να παραστεί στην ευθανασία, ούτε στην ταφή, και λέει ότι δεν θέλει να μάθει τίποτα περισσότερο για μένα. Ότι για αυτόν είμαι ήδη νεκρή. Το καταλαβαίνω. Είναι πατέρας και δεν θέλει να χάσει μια κόρη, αλλά δεν με ακούει. Δεν με παίρνει τηλέφωνο ποτέ, δεν μου γράφει ποτέ. Το μόνο που κάνει είναι να μου φέρνει φαγητό. Γιατί με θέλει ζωντανή; Για να με κρατήσει στο νοσοκομείο;».

Επίσης, είπε ότι η μητέρα της ζήτησε να είναι μαζί της όταν θα γίνει η θανατήφόρα ένεση, αλλά η ίδια της το αρνήθηκε: «Μου είπε ότι όπως με είδε να γεννιέμαι έτσι ήθελε να με δει να κλείνω τα μάτια μου και η απάντηση είναι όχι. Δεν θέλω να με δει να κλείνω τα μάτια μου. Θα προτιμούσα να πούμε αντίο και μετά, αν θέλει να έρθει, μπορεί στην κηδεία».

