Πόλεμος στην Μέση Ανατολή – Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα

Μυστική αποστολή drones, φαρμάκων και τροφίμων στο Ιράν φέρεται να είναι κοντά στο να υλοποιήσει η Ρωσία, σύμφωνα με αναφορές δυτικών μυστικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ανώτεροι Ιρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν διαβουλεύσεις λίγες ημέρες μετά τις πρώτες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Οι παραδόσεις φαίνεται να ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Η Μόσχα διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη και έχει προσφέρει κρίσιμη υποστήριξη, όπως δορυφορικές εικόνες, δεδομένα στόχευσης και πληροφορίες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι αποστολές οπλικών συστημάτων, όπως τα drones, αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου.

Διαψεύδει μετά… βδελυγμίας η Μόσχα

Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά ψευδή δημοσιεύματα αυτή τη στιγμή. Ένα είναι βέβαιο- συνεχίζουμε τον διάλογό μας με την ιρανική ηγεσία». Παράλληλα, ο Πεσκόφ απέρριψε ως αβάσιμα και δημοσιεύματα δυτικών μέσων που υποστηρίζουν ότι η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται πλέον για συμφωνία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την επιχείρηση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Όπως τόνισε, η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η Ρωσία απέστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράν κατόπιν εντολής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Δυτικές πηγές, πάντως, εκτιμούν ότι αν η Ρωσία έχει στείλει drones στο Ιράν, τότε μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση της βοήθειας.

Drones καμικάζι

Ανώτερος δυτικός αξιωματούχος ανέφερε στους FT ότι η Μόσχα παρεμβαίνει όχι μόνο για να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά και για να στηρίξει την πολιτική σταθερότητα του καθεστώτος της Τεχεράνης. Δημόσια, η Ρωσία έχει τονίσει την ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την έναρξη της σύγκρουσης, ανακοινώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι έχει αποστείλει πάνω από 13 τόνους φαρμάκων στο Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν και σχεδιάζει να συνεχίσει τις αποστολές αυτές.

Το Ιράν έχει καταστήσει τη χρήση επιθετικών drones μονής κατεύθυνσης – γνωστών και ως drone καμικάζι – βασικό στοιχείο της στρατιωτικής του στρατηγικής στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από την έναρξη των συγκρούσεων έχει εκτοξεύσει περισσότερα από 3.000 drones, τα οποία μπορεί να παράγει με χαμηλό κόστος. Η Ρωσία κατασκευάζει επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βασισμένα σε ιρανικά σχέδια τα οποία εκτοξεύει κατά της Ουκρανίας από το 2023. Αυτά τα αεροσκάφη έχουν τροποποιηθεί ώστε να μπορούν να αποφεύγουν τις αεράμυνες και να μεταφέρουν βαρύτερα ωφέλιμα φορτία.

