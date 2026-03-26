Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: 4 σενάρια αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ σχεδιάζει ακόμα και χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν

Το Πεντάγωνο φαίνεται ότι εξετάζει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό πλήγμα» στο Ιράν που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές που μίλησαν στο Axios.

Μια μείζονα στρατιωτική κλιμάκωση θα γίνει πιο πιθανή αν δεν υπάρξει πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες και, ειδικότερα, αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό. Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι μια συντριπτική επίδειξη δύναμης για να τερματιστεί η σύγκρουση θα έδινε μεγαλύτερη ώθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες ή απλώς θα έδινε στον Τραμπ κάτι να επιδείξει και να κηρύξει νίκη.

Τα σενάρια

Ωστόσο, το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, και πολλά από τα σενάρια που συζητούνται θα διακινδύνευαν να παρατείνουν και να εντείνουν τη σύγκρουση αντί να την φέρουν σε μια δραματική κατάληξη. Σε συνεντεύξεις με το Axios, αξιωματούχοι και πηγές που είναι εξοικειωμένοι με τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις κύριες επιλογές «τελικού χτυπήματος» από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο Τραμπ:

Εισβολή ή αποκλεισμός της νήσου Χαργκ , του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

ή αποκλεισμός της νήσου , του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Εισβολή στη Λαράκ , ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ. Το στρατηγικό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά καταφύγια, επιθετικά σκάφη που μπορούν να ανατινάξουν εμπορικά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στον στενό.

στη , ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ. Το στρατηγικό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά καταφύγια, επιθετικά σκάφη που μπορούν να ανατινάξουν εμπορικά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στον στενό. Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Άμπου Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στην δυτική είσοδο του στενού και ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται επίσης από τα ΗΑΕ.

του στρατηγικού νησιού και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στην δυτική είσοδο του στενού και ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται επίσης από τα ΗΑΕ. Αποκλεισμός ή κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο από την ανατολική πλευρά του Στενού του Ορμούζ.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει επίσης ετοιμάσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν για να αποσπάσει το υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο που είναι θαμμένο μέσα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αντί να διεξάγουν, όμως, μια τόσο περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει το υλικό.

Δεν υπάρχει απόφαση Τραμπ

Ο Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση για την υλοποίηση κανενός από αυτά τα σενάρια, και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου περιγράφουν οποιεσδήποτε πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές». Αλλά πηγές λένε ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει αν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποφέρουν σύντομα απτά αποτελέσματα. Ο Τραμπ θα μπορούσε πρώτα να υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, για τις οποίες η Τεχεράνη έχει απειλήσει με μαζική αντεπίθεση σε όλο τον Κόλπο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ προειδοποίησε το Ιράν την Τετάρτη ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «σκληρότερα από ποτέ» αν δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία. «Ο Πρόεδρος δεν παίζει παιχνίδια και είναι έτοιμος να απελευθερώσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να υπολογίσει λάθος ξανά… οποιαδήποτε βία πέρα από αυτό το σημείο θα είναι επειδή το ιρανικό καθεστώς… αρνείται να έρθει σε συμφωνία» είπε η Λέβιτ.

Περισσότερες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών, αναμένονται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Μία μονάδα εκστρατείας των Πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα και άλλη μία αναπτύσσεται τώρα. Το διοικητικό στοιχείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχει διαταχθεί να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατεύματα.

Προειδοποιήσεις από το Ιράν

Από την άλλη πλευρά, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν εμπιστεύονται την προσπάθεια διαπραγμάτευσης του Τραμπ και την βλέπουν ως τέχνασμα για να ξεκινήσουν κρυφές επιθέσεις. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκερ Γκαλιμπάφ έγραψε στο Χ την Τετάρτη ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες υποδεικνύουν ότι «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας στην περιοχή, ετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά του Ιράν». Ο Γκαλιμπάφ πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και την αξίωσή τους για το Άμπου Μούσα.

«Όλες οι κινήσεις του εχθρού βρίσκονται υπό την παρακολούθηση των ένοπλων δυνάμεών μας. Αν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, όλη η ζωτική υποδομή της συγκεκριμένης περιφερειακής χώρας θα στοχοποιηθεί χωρίς περιορισμούς από αδιάκοπες επιθέσεις», πρόσθεσε. Μια πηγή που συμμετέχει στις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δήλωσε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία προσπαθούν ακόμα να οργανώσουν μια συνάντηση μεταξύ των μερών.

Η πηγή είπε ότι ενώ το Ιράν απέρριψε την αρχική λίστα απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε εντελώς τις διαπραγματεύσεις. «Αλλά η καχυποψία είναι το πρόβλημα. Οι διοικητές της IRGC είναι πολύ επιφυλακτικοί», είπε η πηγή, αναφερόμενη στη ισχυρή ιρανική στρατιωτική δύναμη. «Αλλά οι μεσολαβητές δεν έχουν παρατήσει την προσπάθεια».

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή – Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος «παροξυσμός» Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ – Απειλές και προς την Τεχεράνη

Ο Τραμπ εγκαταλείπει την Ουκρανία: Όπλα για το Κίεβο προορίζονται πλέον για τη Μέση Ανατολή