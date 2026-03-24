search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 20:12
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

24.03.2026 19:45

Το Πεντάγωνο στέλνει 3.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει μια ομάδα μάχης από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μια γραπτή εντολή για την ανάπτυξη της μονάδας, που αποτελείται από περίπου 3.000 στρατιώτες, αναμένεται τις επόμενες ώρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η μαχητική ταξιαρχία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας χρησιμεύει ως η δύναμη αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του Στρατού και μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε λιγότερο από 24 ώρες. Εκπαιδεύονται να πετάνε με αλεξίπτωτο σε εχθρικό ή αμφισβητούμενο έδαφος για να ασφαλίσουν αεροδρόμια προκειμένου τα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν. Η ταξιαρχία θα αναπτυχθεί μαζί με το αρχηγείο της μεραρχίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ανάπτυξη δυνάμεων στο Ιράν, προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι. Αλλά η κίνηση της 82ης Μεραρχίας ανοίγει την πόρτα στον Πρόεδρο Τραμπ να προσπαθήσει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ με τη βία, να καταλάβει τα στρατηγικά νησιά ή τις ακτές του Ιράν ή να ξεκινήσει μια αποστολή για την κατάληψη του εμπλουτισμένου ουρανίου του καθεστώτος, εάν επιλέξει να το κάνει.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας για επιχειρήσεις στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Κοβέσι: «Ένας εισαγγελέας χωρίς εχθρούς δεν είναι πραγματικός εισαγγελέας» – Τι είπε για τα Τέμπη και τo άρθρο 86

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη διαπραγματευτική της στάση: Η επιρροή των Φρουρών της Επανάστασης και οι κόκκινες γραμμές

«Παιχνίδια» εκατομμυρίων στην αγορά πετρελαίου – Το όργιο στοιχημάτων πριν την ανάρτηση Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ο πρώην επικεφαλής της Frontex κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας – Πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

Επαγρύπνηση από τις τράπεζες ζήτησε ο Στουρνάρας

Το ρομποτάκι «Κύων», ο Πίνατ, οι εκλογές και τα εγκαίνια του Flyover και οι σέλφι του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντά σε απορίες πολιτών για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο ΠΘ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Μέση Ανατολή: Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους 4 κεφαλών στο Τελ Αβίβ - Φονικοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, δεκάδες νεκροί στο Ιράκ - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3