Το Πεντάγωνο στέλνει 3.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει μια ομάδα μάχης από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Μια γραπτή εντολή για την ανάπτυξη της μονάδας, που αποτελείται από περίπου 3.000 στρατιώτες, αναμένεται τις επόμενες ώρες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η μαχητική ταξιαρχία της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας χρησιμεύει ως η δύναμη αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του Στρατού και μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο σε λιγότερο από 24 ώρες. Εκπαιδεύονται να πετάνε με αλεξίπτωτο σε εχθρικό ή αμφισβητούμενο έδαφος για να ασφαλίσουν αεροδρόμια προκειμένου τα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειωθούν. Η ταξιαρχία θα αναπτυχθεί μαζί με το αρχηγείο της μεραρχίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την ανάπτυξη δυνάμεων στο Ιράν, προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι. Αλλά η κίνηση της 82ης Μεραρχίας ανοίγει την πόρτα στον Πρόεδρο Τραμπ να προσπαθήσει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ με τη βία, να καταλάβει τα στρατηγικά νησιά ή τις ακτές του Ιράν ή να ξεκινήσει μια αποστολή για την κατάληψη του εμπλουτισμένου ουρανίου του καθεστώτος, εάν επιλέξει να το κάνει.

Οι New York Times ανέφεραν για πρώτη φορά ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας για επιχειρήσεις στο Ιράν.

