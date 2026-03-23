Νέα Υόρκη: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia (Video)

Καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, η στιγμή της φονικής σύγκρουσης στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης .
Το οπτικό υλικό, που δημοσίευσε η New York Post, έχει καταγράψει την «τρελή» πορεία και τη στιγμή που το αεροσκάφος CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express προσκρούει με μεγάλη ταχύτητα σε πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο του LaGuardia, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πιλότων που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Το βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα εντός του αεροδρομίου δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το πυροσβεστικό όχημα κινείτο προς άλλο σημείο του αεροδρομίου, προκειμένου να συνδράμει σε περιστατικό που αφορούσε διαφορετικό αεροσκάφος, όταν χτυπήθηκε από το Bommbardier.
Στα πλάνα φαίνεται το αεροπλάνο της Air Canada να συνεχίζει την πορεία του στον διάδρομο ακόμη και μετά την πρόσκρουση στο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο χτυπήθηκε στα πλάγια και καταστράφηκε ολοσχερώς.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.
