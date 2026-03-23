Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia (video)

Σκηνές τρόπου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης όταν ένα αεροπλάνο της Air Canada συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Από την σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με την New York Post.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της.

Η σύγκρουση συνέβη καθώς το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς μια πύλη και στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες.

