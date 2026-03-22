Επικοινωνία Κάλας με τον Ιρανό ΥΠΕΞ – Ανησυχία για επέκταση των συνεπειών του πολέμου σε «εκατομμύρια ανθρώπους»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, να πραγματοποιεί σειρά κρίσιμων τηλεφωνικών επαφών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κάλας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησε στο Reuters, προχώρησε και σε ξεχωριστές συνομιλίες με τους ομολόγους της από την Τουρκία, το Κατάρ και τη Νότια Κορέα.

Οι επαφές αυτές επικεντρώθηκαν «στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και την επείγουσα ανάγκη επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ», υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Όπως επισήμανε ο ίδιος αξιωματούχος, «Αυτές οι επαφές ήταν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της ΕΕ να διερευνήσει διπλωματικές οδούς», ενώ προειδοποίησε ότι «νέες απειλές για επίθεση σε κρίσιμες υποδομές κινδυνεύουν να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής».

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επικοινωνία της Κάλας με τον Αραγτσί είχε πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, όταν είχε τονίσει πως η διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω του Στενό του Ορμούζ – μιας από τις σημαντικότερες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως – αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρώπη.

