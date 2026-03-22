Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και 10 τραυματίες ο απολογισμός από την πτώση δύο κτιρίων (video)

Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο απολογισμός από την κατάρρευση δύο πολυκατοικιών στην συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.
Τα δύο κτίρια κατέρρευσαν το πρωί, πιθανότατα μετά από έκρηξη φυσικού αερίου. Από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών, ανασύρθηκαν 11 άτομα, από τα οποία το ένα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.
İstanbul Fatih’te bir bina çöktü. İçeride çok sayıda kişinin olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.#sondakika #istanbul #fatih pic.twitter.com/B7XqwkwVRa— Kimsesiz Haber (@kimsesizhaber1) March 22, 2026
Οι υπόλοιποι δέκα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ εξακολουθούν να αγνοούνται δύο άτομα. Σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να τα αναζητούν στα συντρίμμια των δύο κτιρίων.
Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı— İstanbul Son Dakika! (@istanbul_sondk) March 22, 2026
İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda… https://t.co/KPzFFktAQx pic.twitter.com/Gt68pUky0Z
Fatih'te iki bina çöktü, Yaralılar enkazdan çıkarılıyor ,olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi…#sondakika #fatih #istanbul pic.twitter.com/aVcDCaWfdW— Mehmet GEÇGEL (@mehmetgecgell) March 22, 2026
