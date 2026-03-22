Axios: Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει το έδαφος για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν – Τα 6 σημεία της συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για την επόμενη φάση και για το πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και μια πηγή με γνώση του θέματος, αναφέρει το Axios.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «σταδιακής αποκλιμάκωσης» του πολέμου, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν για ακόμη 2-3 εβδομάδες.

Στο μεταξύ, οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να αρχίσουν να θέτουν τα θεμέλια για τη διπλωματία. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται σχετικές πληροφορίες, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις γύρω από πιθανές διπλωματικές πρωτοβουλίες.

Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει το θέμα των αποθεμάτων του Ιράν σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους και την υποστήριξη της Τεχεράνης σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή.

Οι απαιτήσεις του Ιράν για τις διαπραγματεύσεις και τι ζητούν οι ΗΠΑ

Αν και δεν υπήρξε καμία άμεση επαφή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος.

Συγκεκριμένα, η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί, αλλά με πολύ σκληρούς όρους. Οι ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον και αποζημίωση.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε ανακόψει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που θεωρεί ότι οι Ιρανοί θα προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις:

Καμία πυραυλική ανάπτυξη για πέντε χρόνια

Μηδενικός εμπλουτισμός ουρανίου

Απενεργοποίηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό, τις οποίες βομβάρδισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πέρυσι

Αυστηρά πρωτόκολλα εξωτερικής επιτήρησης γύρω από τη δημιουργία και χρήση φυγοκεντρητών και συναφούς εξοπλισμού που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων

Συνθήκες ελέγχου εξοπλισμών με χώρες της περιοχής που περιλαμβάνουν ανώτατο όριο πυραύλων όχι υψηλότερο από 1.000

Καμία χρηματοδότηση σε πληρεξούσιους όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη ή η Χαμάς στη Γάζα.

Το Ιράν, ωστόσο, έχει επανειλημμένα απορρίψει αρκετές από αυτές τις απαιτήσεις στο παρελθόν, ενώ ηγετικά στελέχη στην Τεχεράνη έχουν επισημάνει τη δυσκολία διαπραγμάτευσης με έναν πρόεδρο που έχει στο παρελθόν εμπλακεί σε συνομιλίες μόνο για να τις «βομβαρδίσει» ξαφνικά.

Τι ζητούν οι Ιρανοί για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είπε στον Ινδό ομόλογό του το Σάββατο ότι η εξομάλυνση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν και να δεσμευτούν ότι δεν θα τις επαναλάβουν στο μέλλον, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αντιτίθεται στις συνομιλίες, αλλά δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ θεωρεί, επίσης, την απαίτηση για αποζημιώσεις ως «μη συζητήσιμη», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ωστόσο, ένας δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει περιθώριο διαπραγμάτευσης για την επιστροφή δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Τις λένε αποζημιώσεις. Ίσως εμείς να το ονομάσουμε επιστροφή δεσμευμένων χρημάτων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να το διατυπώσουμε ώστε να λυθεί πολιτικά αυτό που πρέπει να λυθεί, για να αναπτυχθεί συναίνεση στο σύστημά τους», είπε ο αξιωματούχος.

Αναζήτηση κατάλληλων επαφών και μεσολαβητών

Η ομάδα του Τραμπ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: Ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο επαφής στο Ιράν για τις διαπραγματεύσεις και ποια χώρα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ο καταλληλότερος μεσολαβητής.

Ο Αραγτσί έχει υπάρξει ο βασικός ενδιάμεσος σε προηγούμενες συνομιλίες, αλλά οι σύμβουλοι του Τραμπ τον θεωρούν «αγγελιοφόρο», και όχι κάποιον που έχει την εξουσία να εξασφαλίσει πραγματικά μια συμφωνία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ομάδα του Τραμπ προσπαθεί να εντοπίσει ποιος λαμβάνει πραγματικά τις αποφάσεις στο Ιράν και πώς να έρθουν σε επαφή μαζί του.

Και ενώ το Ομάν μεσολάβησε στον τελευταίο γύρο συνομιλιών, οι ΗΠΑ αναζητούν διαφορετικό μεσολαβητή – ιδανικά το Κατάρ. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι Καταριανοί έχουν αποδείξει στην περίπτωση της Γάζας πως είναι αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι μεσολαβητές.

Ωστόσο, οι Καταριανοί είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν παρασκηνιακά, αλλά δεν θέλουν να είναι οι κύριοι επίσημοι μεσολαβητές, σύμφωνα με δύο πηγές.

Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να είναι προετοιμασμένοι εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν πάρουν μορφή στο εγγύς μέλλον. Σε αυτό το σενάριο, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να κινηθούν με όρους παρόμοιους με εκείνους που παρουσίασαν στη Γενεύη δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Διαβάστε επίσης:

Το νερό, μέγα διακύβευμα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Γερμανία: Νίκη του CDU μετά από 35 χρόνια στη Ρηνανία-Παλατινάτο σύμφωνα με τα exit polls

Ιράν: Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας, νέος στόχος του πολέμου;











