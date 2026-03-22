search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.03.2026 11:40

Τουρκία: Δύο τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη – «Μάχη» στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους και τραυματίες (Video)

22.03.2026 11:40
kwnstantinoupoli

Συναγερμός σήμανε στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, όπου κατέρρευσαν δύο κτίρια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκρηξη φυσικού αερίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τις γύρω περιοχές, καθώς και αστυνομικοί που αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το CNN TURK, στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά K9.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι και τραυματίες.

Στην περιοχή επικρατεί αναταραχή, με πολλούς πολίτες να έχουν σπεύσει για βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά κατέρρευσε το ένα κτήριο και στη συνέχεια το διπλανό του.

Εννέα εγκλωβισμένοι, επτά τραυματίες

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις για την κατάσταση.

«Σημειώθηκε μια έκρηξη, η οποία αρχικά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, δύο σπίτια, το ένα διώροφο και το άλλο μονώροφο, που βρίσκονταν δίπλα-δίπλα, κατέρρευσαν. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, συνολικά 9 άτομα είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια», ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής, 7 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και αναμένεται να διασωθεί σύντομα», πρόσθεσε.

«Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι τραυματισμένοι συμπολίτες μας δεν βρίσκονται σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή τους», κατέληξε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agelada-new
ΕΛΛΑΔΑ

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

trohaio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

xristidou_kainourgiou
LIFESTYLE

thermaikos_kolpos
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

tsagkarakis
ΕΛΛΑΔΑ

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22.03.2026 13:43
agelada-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Κλειστοί τη Δευτέρα οι Δήμοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού

netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου σε Ευρωπαίους: Μπείτε στον πόλεμο – Η ιρανική απειλή έχει ήδη «χτυπήσει» την πόρτα σας

trohaio (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στους Αμπελόκηπους: Η στιγμή που η 40χρονη μεθυσμένη παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα οχήματα (Video)

1 / 3