Τουρκία: Δύο τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη – «Μάχη» στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους και τραυματίες (Video)

Συναγερμός σήμανε στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, όπου κατέρρευσαν δύο κτίρια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκρηξη φυσικού αερίου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τις γύρω περιοχές, καθώς και αστυνομικοί που αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με το CNN TURK, στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά K9.
Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι και τραυματίες.
Στην περιοχή επικρατεί αναταραχή, με πολλούς πολίτες να έχουν σπεύσει για βοήθεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά κατέρρευσε το ένα κτήριο και στη συνέχεια το διπλανό του.
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις για την κατάσταση.
«Σημειώθηκε μια έκρηξη, η οποία αρχικά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, δύο σπίτια, το ένα διώροφο και το άλλο μονώροφο, που βρίσκονταν δίπλα-δίπλα, κατέρρευσαν. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, συνολικά 9 άτομα είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια», ανέφερε.
«Μέχρι στιγμής, 7 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και αναμένεται να διασωθεί σύντομα», πρόσθεσε.
«Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι τραυματισμένοι συμπολίτες μας δεν βρίσκονται σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή τους», κατέληξε.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
