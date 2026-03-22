Τουρκία: Δύο τα κτίρια που κατέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη – «Μάχη» στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους και τραυματίες (Video)

Συναγερμός σήμανε στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, όπου κατέρρευσαν δύο κτίρια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκρηξη φυσικού αερίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από τις γύρω περιοχές, καθώς και αστυνομικοί που αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων για λόγους ασφαλείας.

İstanbul Fatih’te bir bina çöktü.



Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. https://t.co/PAY8uAOwGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2026

Σύμφωνα με το CNN TURK, στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά K9.

🚨 İstanbul Fatih'te 2 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/j9LSo2EJPM — Yeni Şafak (@yenisafak) March 22, 2026

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι και τραυματίες.

Στην περιοχή επικρατεί αναταραχή, με πολλούς πολίτες να έχουν σπεύσει για βοήθεια.

SON DAKİKA: Enkaz altından bir kişi çıkarıldı.



Binada mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor.pic.twitter.com/TIFJbZQrFl https://t.co/6H60UdfhNL March 22, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά κατέρρευσε το ένα κτήριο και στη συνέχεια το διπλανό του.

Εννέα εγκλωβισμένοι, επτά τραυματίες

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιούλ, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις για την κατάσταση.

«Σημειώθηκε μια έκρηξη, η οποία αρχικά εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, δύο σπίτια, το ένα διώροφο και το άλλο μονώροφο, που βρίσκονταν δίπλα-δίπλα, κατέρρευσαν. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, συνολικά 9 άτομα είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια», ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής, 7 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει εντοπιστεί και αναμένεται να διασωθεί σύντομα», πρόσθεσε.

«Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι τραυματισμένοι συμπολίτες μας δεν βρίσκονται σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή τους», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

