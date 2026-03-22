«Είσαι εβραίος ναζί»: Οργισμένοι ισραηλινοί έποικοι διώχνουν τον Μπεν Γκβιρ από το Αράντ (Video)

Οργισμένοι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στον ακροδεξιό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και την συνοδεία του και τους εκδίωξαν από το Αράντ.
Σε έξαλλη κατάσταση μια Ισραηλινή φωνάζει στον Γκβιρ: «Εσύ φέρεις την ευθύνη για όλους αυτούς τους θανάτους. Δεν έχεις θέση εδώ. Φύγε από την πόλη μου!». Στο τέλος τον αποκαλεί και Ναζί.
Η αντιπαράθεση αυτή αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη οργή μεταξύ των Ισραηλινών καθώς ο πόλεμος φτάνει στα σπίτια τους.
