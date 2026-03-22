Ιράν: Αφέθηκε ελεύθερος ένας από τους δύο Ιάπωνες που κρατούνταν στη χώρα

Οι αρχές του Ιράν άφησαν ελεύθερο έναν από τους δύο Ιάπωνες πολίτες που κρατούσαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών Τοσιμίτσου Μοτέγκι.

Το πρόσωπο αυτό, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, αφέθηκε ελεύθερο την Τετάρτη και βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ιαπωνία, επισήμανε ο Μοτέγκι μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του δικτύου Fuji TV χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιάπωνας αυτός είχε συλληφθεί στο Ιράν τον Ιούνιο. Αφέθηκε ελεύθερος αφού οι ιρανικές αρχές εκτίμησαν ότι έχει εκτίσει την ποινή του, σύμφωνα με το Jiji Press το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες διπλωματικές πηγές της Ιαπωνίας.

Από την πλευρά του ο Μοτέγκι δήλωσε ότι άσκησε «έντονες πιέσεις» στον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι δύο Ιάπωνες και επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος παραμένει υπό κράτηση.

Με βάση πληροφορίες του Τύπου, το Ιράν συνέλαβε τον Ιανουάριο τον επικεφαλής του γραφείου στην Τεχεράνη του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ιαπωνίας NHK και τον μετέφερε σε φυλακή όπου βρίσκονται πολιτικοί κρατούμενοι.

Εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης είχε δηλώσει την εποχή εκείνη ότι ένας πολίτης Ιαπωνίας τέθηκε υπό κράτηση στις 20 Ιανουαρίου, όμως είχε αρνηθεί να δώσει άλλες πληροφορίες.

Σήμερα ο Μοτέγκι αρνήθηκε να διευκρινίσει αν το πρόσωπο που εξακολουθεί να κρατείται είναι εργαζόμενος του NHK.

«Αναφορικά με το δεύτερο πρόσωπο, παραμένουμε σε επαφή με την οικογένειά του και εργαζόμαστε για να πετύχουμε την άμεση απελευθέρωσή του», τόνισε ο Ιάπωνας υπουργός.

